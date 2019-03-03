Times: Саммит КНДР и США оборвался из-за требования закрыть тайный ядерный завод

Саммит между США и КНДР в Ханое резко закончился без подписания итогового соглашения из-за требования американской стороны закрыть секретный завод по обогащению урана, расположенный в Северной Корее. После отказа северокорейского лидера Ким Чен Ына ликвидировать этот объект, президент США прервал переговоры и вылетел в Вашингтон, пишет Times со ссылкой на бывшего заместителя посла КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо, который несколько лет назад получил политическое убежище в Южной Корее.
По данным издания, речь идет о секретном объекте, расположенном в нескольких километрах от столицы КНДР Пхеньяна. Тхэ Ен Хо отметил в беседе с Times, что в своих публичных комментариях Трамп скрывал важность этого завода и не привлекал к нему внимания, чтобы не обострять будущие переговоры.
О существовании тайного завода по обогащению урана, в том числе и для потенциальной разработки ядерного оружия, ранее заявляла американская разведка, напоминает Times. В июле прошлого года госсекретарь США Майк Помпео отметил, что по данным разведки, на секретный объект Кангсон были перенесены все разработки, связанные с ядерным оружием и использованием обогащенного урана. Следы таких работ американские спецслужбы обнаружили при анализе спутниковых снимков территории КНДР.
Прошедший 27-28 февраля в Ханое саммит США и КНДР не привел к прогрессу в ядерном разоружении КНДР. Итогового соглашения по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына заключено не было. Согласно позиции Вашингтона, лидер КНДР Ким Чен Ын хотел полного снятия со свой страны американских санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Штаты не согласились и отказались пойти навстречу в этом вопросе. В Пхеньяне заявили, что были согласны на частичное снятие санкций.
Предыдущий саммит между США и КНДР прошел в Сингапуре в июне 2018 года. В подписанном по его итогам документе, в частности, указано, что Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Все предложения Вашингтона по этому направлению, сделанные после июньского саммита в Сингапуре, были отвергнуты Пхеньяном. Разработанные американской стороной планы в Северной Корее назвали «гангстерскими», а переговоры между государствами вновь зашли в тупик. Основное разногласие — в том, кто должен сделать первый шаг: США требуют доказательств полного ядерного разоружения КНДР и обещают перейти после этого к выполнению своих обязательств, Пхеньян же желает прекращения экономических санкций со стороны Вашингтона и подписания мирного договора.