Times: Саммит КНДР и США оборвался из-за требования закрыть тайный ядерный завод

Саммит между США и КНДР в Ханое резко закончился без подписания итогового соглашения из-за требования американской стороны закрыть секретный завод по обогащению урана, расположенный в Северной Корее. После отказа северокорейского лидера Ким Чен Ына ликвидировать этот объект, президент США прервал переговоры и вылетел в Вашингтон, пишет Times со ссылкой на бывшего заместителя посла КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо, который несколько лет назад получил политическое убежище в Южной Корее.





По данным издания, речь идет о секретном объекте, расположенном в нескольких километрах от столицы КНДР Пхеньяна. Тхэ Ен Хо отметил в беседе с Times, что в своих публичных комментариях Трамп скрывал важность этого завода и не привлекал к нему внимания, чтобы не обострять будущие переговоры.





О существовании тайного завода по обогащению урана, в том числе и для потенциальной разработки ядерного оружия, ранее заявляла американская разведка, напоминает Times. В июле прошлого года госсекретарь США Майк Помпео отметил, что по данным разведки, на секретный объект Кангсон были перенесены все разработки, связанные с ядерным оружием и использованием обогащенного урана. Следы таких работ американские спецслужбы обнаружили при анализе спутниковых снимков территории КНДР.