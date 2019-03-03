Движение на МКАД восстановлено после столкновения более 20 автомобилей

Из водителей и пассажиров автотранспорта пострадал только один человек, в остальных происшествиях повреждения получили исключительно автомобили.





Причиной массовых ДТП сотрудники ГИБДД называют снег и гололед — за ночь на 3 марта в Москве выпало более двух сантиметров снега. Департамент транспорта столицы советует автомобилистам пересесть на городской транспорт. «Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно», — говорится в Twitter ведомства.