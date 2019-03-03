Движение на МКАД восстановлено после столкновения более 20 автомобилей

Движение на 60-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после нескольких ДТП, в которых суммарно участвовали более 20 автомобилей. В ГИБДД пояснили, что причиной такого количества столкновений стали выпавший за ночь плотный слой снега и упавшая температура, из-за которой на дороге образовался лед.
«Движение на 60-м километре МКАД полностью восстановлено после серии мелких ДТП», — приводит РИА Новости слова собеседника в ГИБДД. Ранее на МКАД были перекрыты две полосы, на которых произошел ряд столкновений.
По данным ведомства, в воскресенье на дороге произошли две аварии с участием четырех автомобилей, три аварии с участием трех машин и одно происшествие с участием двух единиц транспорта. На другой полосе на этом же километре в это же время произошла одна авария с участием трех машин и еще одна — с участием двух автомобилей. Таким образом, суммарно в ДТП побывали 24 машины. Информацию о столкновении более трех десятков автомобилей в ГИБДД опровергли.
Из водителей и пассажиров автотранспорта пострадал только один человек, в остальных происшествиях повреждения получили исключительно автомобили.
Причиной массовых ДТП сотрудники ГИБДД называют снег и гололед — за ночь на 3 марта в Москве выпало более двух сантиметров снега. Департамент транспорта столицы советует автомобилистам пересесть на городской транспорт. «Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно», — говорится в Twitter ведомства.