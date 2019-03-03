Лавров заявил об уничтожении ИГ* как организации

«Исламское государство»* уничтожено как организация с претензией на государственность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, основные силы ИГ разбиты, но для ликвидации спящих ячеек потребуется еще много усилий, поэтому Россия должна продолжать военную операцию в Сирии до окончательной победы над террористами.





«После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских ВКС ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на квазигосударственность, уничтожена», — заявил Лавров в интервью кувейтскому агентству KUNA.





Глава МИД РФ подчеркнул, что говорить о полной победе над террористами рано. «Предстоит проделать еще много работы по уничтожению спящих ячеек, особенно в Идлибе, где часть провинции находится под контролем группировки «Джебхат ан-Нусра»*», — отметил Лавров.