Лавров заявил об уничтожении ИГ* как организации

«Исламское государство»* уничтожено как организация с претензией на государственность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, основные силы ИГ разбиты, но для ликвидации спящих ячеек потребуется еще много усилий, поэтому Россия должна продолжать военную операцию в Сирии до окончательной победы над террористами.
«После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских ВКС ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на квазигосударственность, уничтожена», — заявил Лавров в интервью кувейтскому агентству KUNA.
Глава МИД РФ подчеркнул, что говорить о полной победе над террористами рано. «Предстоит проделать еще много работы по уничтожению спящих ячеек, особенно в Идлибе, где часть провинции находится под контролем группировки «Джебхат ан-Нусра»*», — отметил Лавров.
Авиаудары и военная операция России на территории Сирии не прекратятся, пока Дамаск и Москва не победят ИГ и «Джебхат ан-Нусра», заявил дипломат. Он напомнил, что российские силы действуют с согласия и с помощью официальных властей Сирии, «в отличие от коалиции США».
28 февраля спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что террористическая организация «Исламское государство» в Сирии уничтожена. Такое же мнение в конце прошлого года выразил президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен с американским лидером, но выразил опасение, что остатки боевиков могут переместиться в другие регионы.
*«Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» — террористические организации, запрещены в России.