Космический корабль Dragon-2 пристыковался к МКС

К Международной космической станции пристыковался первый в мире частный космический корабль Dragon-2 (также известный как Crew Dragon). Стыковка произошла в 13:51 мск, ее трансляцию вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).
Стыковка Crew Dragon прошла в автоматическом режиме. После стыковки космонавтам необходимо провести ряд проверок, прежде чем они смогут получить доступ к 180 килограммам грузов и манекену в скафандре, который в NASA назвали Рипли в честь героини фильма «Чужой».
По словам работников космической компании, все операции проводятся так, как если бы на борту корабля находился экипаж из людей. Crew Dragon проведет на МКС пять дней и 8 марта начнет возвращение на Землю. Если спуск на парашюте пройдет удачно, то в апреле его создатели будут тестировать систему аварийного прекращения полета и эвакуации экипажа, а в июне проведут полет с космонавтами на борту.
Crew Dragon — новейший проект частного космического корабля многоразового использования, разработанный компанией Илона Маска SpaceX. Он рассчитан на семь человек, может перевозить грузы и оснащен системой экстренной эвакуации экипажа.