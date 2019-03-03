Космический корабль Dragon-2 пристыковался к МКС

По словам работников космической компании, все операции проводятся так, как если бы на борту корабля находился экипаж из людей. Crew Dragon проведет на МКС пять дней и 8 марта начнет возвращение на Землю. Если спуск на парашюте пройдет удачно, то в апреле его создатели будут тестировать систему аварийного прекращения полета и эвакуации экипажа, а в июне проведут полет с космонавтами на борту.





Crew Dragon — новейший проект частного космического корабля многоразового использования, разработанный компанией Илона Маска SpaceX. Он рассчитан на семь человек, может перевозить грузы и оснащен системой экстренной эвакуации экипажа.