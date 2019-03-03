В МВД опровергли слухи о наказании задержавших Емельяненко полицейских

Кисловодские полицейские выполняли свою работу, задержав бойца смешанных боевых искусств Александра Емельяненко, и им не грозят наказания или увольнения, сообщили в УМВД по Ставропольскому краю. Таким образом, распространившаяся ранее информация о том, что бойца приказывали не задерживать, не соответствует действительности.





«Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», — приводит ТАСС заявление УМВД по Ставропольскому краю.





После задержания бойца в ряде СМИ появилась информация о том, что полицейским «сверху» приказывали не трогать Емельяненко. По словам собеседника телеканала «360», сотрудников ГИБДД предупреждали о визите бойца в город, и просили его не останавливать. Тот же источник сообщил, что после задержания «у всего отделения ГИБДД по Кисловодску возникли проблемы».





Ранее Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток по административному делу о неповиновении полиции при задержании. Сам боец уже признался в том, что сел за руль в нетрезвом состоянии и раскаялся в нарушении закона. При этом Емельяненко отрицает, что оказывал сопротивление полиции.





1 марта Емельяненко припарковал свой золотой Mercedes в запрещенном для стоянки месте. Когда к машине подъехали сотрудники ГИБДД и эвакуатор, боец попытался скрыться, врезался в другой автомобиль, но смог уехать. Позднее его задержали и доставили в МВД при помощи отряда ППС.