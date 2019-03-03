Путин поздравил Индию с открытием завода автоматов Калашникова

Президент России Владимир Путин поздравил Индию с открытием первого в стране завода по производству автоматов Калашникова. По мнению главы государства, предприятие будет способствовать укреплению сотрудничества между Москвой и Дели, а также усилит оборонный потенциал Индии.
«Уверен, что ввод в эксплуатацию нового предприятия будет способствовать укреплению оборонного потенциала Индии, дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики страны, позволит создать новые квалифицированные рабочие места, дать стимул профессиональному образованию и подготовке кадров. А сам завод станет еще одним символом дружбы и конструктивного сотрудничества наших стран», — сказал Путин. Текст его речи размещен на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что на заводе будут выпускаться новейшие винтовки «двухсотой» серии, и постепенно производство перейдет на полностью самостоятельную работу. «Оборонно-промышленный комплекс Индии получит возможность самостоятельно обеспечивать потребности силовых структур страны по данному виду стрелкового вооружения — на основе передовых российских технологий», — отметил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился с Путиным и добавил, что завод будет обеспечивать рабочими местами жителей города Корва и соседних округов. «Совместное предприятие будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил страны и укреплению национальной безопасности», — приводит его слова ТАСС.
3 марта прошла церемония открытия первого в Индии завода по производству автоматов Калашникова. Совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited будет работать в районе города Корва. По контракту между российской и индийской сторонами, на заводе будет изготовлено 750 тысяч автоматов Калашникова (АК 203) в основном из индийских комплектующих, которые должны заменить индийские винтовки INSAS.