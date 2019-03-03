Путин поздравил Индию с открытием завода автоматов Калашникова

Президент России Владимир Путин поздравил Индию с открытием первого в стране завода по производству автоматов Калашникова. По мнению главы государства, предприятие будет способствовать укреплению сотрудничества между Москвой и Дели, а также усилит оборонный потенциал Индии.





«Уверен, что ввод в эксплуатацию нового предприятия будет способствовать укреплению оборонного потенциала Индии, дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики страны, позволит создать новые квалифицированные рабочие места, дать стимул профессиональному образованию и подготовке кадров. А сам завод станет еще одним символом дружбы и конструктивного сотрудничества наших стран», — сказал Путин. Текст его речи размещен на сайте Кремля.





Российский лидер подчеркнул, что на заводе будут выпускаться новейшие винтовки «двухсотой» серии, и постепенно производство перейдет на полностью самостоятельную работу. «Оборонно-промышленный комплекс Индии получит возможность самостоятельно обеспечивать потребности силовых структур страны по данному виду стрелкового вооружения — на основе передовых российских технологий», — отметил он.