Посол России в Лондоне потребовал извинений от Daily Mail за клевету

Посол России в Великобритании Александр Яковенко потребовал извинений за клевету в его адрес от британской газеты Daily Mail. Издание ранее сообщило, что дипломата выслали из США за шпионаж в пользу советской разведки. Яковенко заявил, что проработал в Нью-Йорке с 1981-го по 1986 год и уехал из США после завершения командировки, а информацию Daily Mail назвал «грубой ложью».
«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А.В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. А.В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью. <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — приводит ТАСС текст послания Яковенко к Daily Mail.
Согласно расследованию Daily Mail, Яковенко покинул постпредство СССР в Нью-Йорке в момент, когда из США выслали 25 советских дипломатов. Издание подчеркивает, что эту акцию приветствовали власти США, назвав высылку «сокрушительным ударом по агентам КГБ и ГРУ». Собеседники газеты в британской разведке подчеркнули, что его якобы выслали из страны в первой же группе дипломатов: «Американцы должны были его серьезно подозревать».
Британские парламентарии Боб Сили и Иан Остин уже направили запрос главе МИД Великобритании Джереми Ханту с требованием изучить якобы существующие связи Яковенко с КГБ и ГРУ.
«Мы знаем, что Россия серьезно увеличила число своих шпионов в Соединенном Королевстве с момента окончания холодной войны. Потенциально, что могло бы быть лучше, чем иметь одного из своих на должности посла? Я подозреваю, что образ шутника для господина Яковенко — это именно ширма, за которой скрывается хитрый оперативник», — отметил Сили в беседе с Daily Mail.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ «отмечают годовщину» инцидента с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «новой порцией фейков».По мнению дипломата, эти публикации призваны отвлечь внимание общественности от того, что расследование по «делу Скрипалей» до сих пор не достигло результатов.