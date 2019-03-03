Посол России в Лондоне потребовал извинений от Daily Mail за клевету

Посол России в Великобритании Александр Яковенко потребовал извинений за клевету в его адрес от британской газеты Daily Mail. Издание ранее сообщило, что дипломата выслали из США за шпионаж в пользу советской разведки. Яковенко заявил, что проработал в Нью-Йорке с 1981-го по 1986 год и уехал из США после завершения командировки, а информацию Daily Mail назвал «грубой ложью».





«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А.В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. А.В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью. <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — приводит ТАСС текст послания Яковенко к Daily Mail.





Согласно расследованию Daily Mail, Яковенко покинул постпредство СССР в Нью-Йорке в момент, когда из США выслали 25 советских дипломатов. Издание подчеркивает, что эту акцию приветствовали власти США, назвав высылку «сокрушительным ударом по агентам КГБ и ГРУ». Собеседники газеты в британской разведке подчеркнули, что его якобы выслали из страны в первой же группе дипломатов: «Американцы должны были его серьезно подозревать».