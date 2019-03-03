Болтон назвал целью США «полную демократию» в Западном полушарии

США заинтересованы прежде всего в своем, Западном полушарии, и поэтому проводят политику, по которой этот сегмент Земли должен стать «полностью демократическим», заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтон возвращается к «доктрине Монро», согласно которой Соединенные Штаты должны полностью контролировать политическую ситуацию в странах Центральной и Южной Америки. Болтон пояснил, что именно поэтому Белый дом оказывает такое давление на Венесуэлу, одновременно игнорируя схожие режимы в Саудовской Аравии и других странах Восточного полушария.
«Нет, сравнивать Венесуэлу с Саудовской Аравией нельзя. При текущей администрации мы не боимся слов «доктрина Монро». Венесуэла — страна в нашем полушарии. Целью американских президентов со времен Рональда Рейгана было создание полностью демократического полушария», — заявил Болтон в интервью CNN, текст которого опубликовала Washington Examiner.
«Доктрина Монро» — внешнеполитическая программа президента США Джеймса Монро, выдвинутая в 1820-х годах. Согласно доктрине Монро, США должны были распространять свое влияние по миру, а также оградить Центральную и Южную Америку от вмешательства европейских держав.
Частью проблемы в Венесуэле Болтон назвал крупный контингент сотрудников спецслужб, которые находятся в стране. «От 20 тысяч до 25 тысяч сотрудников спецслужб из Кубы находятся в Венесуэле, судя по официальным докладам. Это мы находим неприемлемым», — привел пример советник.
Также Болтон заявил, что Вашингтон работает над созданием международной коалиции против режима Николаса Мадуро, официального президента Венесуэлы. Советник не уточнил, идет ли речь о военной коалиции и какими методами союзники США собираются противостоять существующему режиму Венесуэлы.
Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса заявил, что в качестве врио занимает пост президента страны. Он также принял присягу. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.
30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и заявил ему о своей поддержке. До этого о признании Гуайдо в качестве врио главы страны заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро.