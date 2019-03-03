Болтон назвал целью США «полную демократию» в Западном полушарии

«Нет, сравнивать Венесуэлу с Саудовской Аравией нельзя. При текущей администрации мы не боимся слов «доктрина Монро». Венесуэла — страна в нашем полушарии. Целью американских президентов со времен Рональда Рейгана было создание полностью демократического полушария», — заявил Болтон в интервью CNN, текст которого опубликовала Washington Examiner.





«Доктрина Монро» — внешнеполитическая программа президента США Джеймса Монро, выдвинутая в 1820-х годах. Согласно доктрине Монро, США должны были распространять свое влияние по миру, а также оградить Центральную и Южную Америку от вмешательства европейских держав.





Частью проблемы в Венесуэле Болтон назвал крупный контингент сотрудников спецслужб, которые находятся в стране. «От 20 тысяч до 25 тысяч сотрудников спецслужб из Кубы находятся в Венесуэле, судя по официальным докладам. Это мы находим неприемлемым», — привел пример советник.





Также Болтон заявил, что Вашингтон работает над созданием международной коалиции против режима Николаса Мадуро, официального президента Венесуэлы. Советник не уточнил, идет ли речь о военной коалиции и какими методами союзники США собираются противостоять существующему режиму Венесуэлы.