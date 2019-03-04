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Медведев назвал жесткой и грязной избирательную кампанию на Украине
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Медведев назвал жесткой и грязной избирательную кампанию на Украине

Премьер-министр России подчеркнул, что выборы президента в этой стране происходят с грубейшими нарушениями демократических норм

На Украине проходит жесткая и грязная избирательная кампания, что вызывает серьезные опасения в легитимности итогов предстоящих выборов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, недавние события заставляют подозревать худшее, поскольку кампания проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм, включая те, которыми руководствуются европейские страны.


«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — сказал Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию. При этом он подчеркнул, что Россия будет уважать выбор украинского народа и открыта для диалога с новым руководством этой страны после выборов.


Важно, подчеркнул премьер-министр, «будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций». По его мнению, недавние действия украинских властей заставляют подозревать худшее. «Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», — отметил Медведев.


В качестве примера он привел решение украинских властей закрыть избирательные участки в дипломатических и консульских учреждениях в России. «Около трех миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан», — напомнил глава правительства.



Также премьер-министр считает, что Киев нарушает собственные международные обязательства по допуску наблюдателей на выборы. «Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ», — констатировал Медведев и предположил, что «правящему режиму есть что скрывать».


При этом глава правительства отметил, что Россия хочет наладить отношения с Украиной, поскольку у стран общие история и культура, а до недавнего времени их связывали взаимовыгодные экономические отношения.


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