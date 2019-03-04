На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

По предварительным итогам выборов в парламент Эстонии оппозиционная Реформистская партия набрала 28,8% голосов избирателей, что дает ей право на 34 мандата из 101 возможного. Второе место заняла Центристская партия с 23% голосов (26 мандатов), третье — Консервативная народная партия — 17,8% (19 мандатов), четвертое — партия «Отечество» (Isamaa) — 11,4% (12 мандатов) и пятое — Социал-демократическая партия — 9,8% (10 мандатов), говорится в сообщении эстонской избирательной комиссии. Лидер победившей партии Кая Каллас заявила о намерении создать коалицию с социал-демократами и партией Isamaa.





Голосование на парламентских выборах в Эстонии завершилось 3 марта в 20:00 (21:00 мск). По предварительным данным, явка избирателей составила 63,1%. По всей стране был открыт 451 избирательный участок. На 101 мандат в высший законодательный орган страны претендовали 1099 кандидатов. В избирательной кампании приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент участникам предвыборной гонки было необходимо преодолеть избирательный барьер в 5%. Право сформировать правительство получает партия, занявшая первое место.





Лидирующая по результатам голосования в парламент республики Реформистская партия может создать правящую коалицию с Социал-демократической партией и партией Isamaa. «Мы будем иметь в виду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Переговоры только начинаются», — приводит слова ее лидера Каи Каллас портал ERR.





По ее словам, при формировании коалиции нельзя руководствоваться только математикой. «Если мы посмотрим на программы, то с Центристской партией у нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке», — сказала она и добавила, что в партии рассматривают два варианта создания правящей коалиции в парламенте.