СМИ: Мэрия Москвы следит за перемещением горожан

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает у мобильных операторов геоаналитику перемещения москвичей с 2015 года, сообщает газета «Ведомости». По ее данным, столичная мэрия потратила на эти цели 516 миллионов рублей, в том числе 101,8 миллиона в 2018 году. Посредником между мэрией и операторами выступает Аналитический центр при правительстве, объединяющий, обрабатывающий и хранящий данные операторов, чтобы оперативно предоставлять отчеты городским властям, утверждает издание. Работа строится на обезличенных статистических данных, заверил представитель центра.





Мобильные операторы передают столичным властям информацию о том, как горожане передвигаются по городу, сколько человек совершают поездки на метро, когда и как долго люди добираются на работу и домой. В отчетах Москва и Московская область делятся на участки площадью 500 на 500 метров. О каждом известно, сколько человек в них живет и работает, пишут «Ведомости».





Домом, как отмечает газета, считается место, где человек регулярно ночует, работой — место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов. Если определить место проживания человека удалось, а место работы — нет, но человек перемещается по городу, считается, что у него разъездная работа. Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом. Мобильные операторы умеют определять и туристов — они находятся в столичном регионе недолго, сообщает издание.





Данные мобильных операторов о перемещении горожан произвели революцию в транспортном планировании российской столицы, рассказал газете директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин. При этом эксперты считают, что необходим общественный контроль за использованием геоаналитических данных, чтобы они не могли быть применены местными администрациями в политических, рекламных и агитационных целях. Важно следить, в каком виде операторы передают эти данные чиновникам и какие запросы они добавляют операторам, чтобы частная жизнь москвичей не нарушалась, подчеркнул изданию один из экспертов.