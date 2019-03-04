Число жертв торнадо в американском штате Алабама превысило 20 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером 3 марта, подтверждена гибель 22 человек, сообщает издание AL.com со ссылкой на шерифа округа Ли Джея Джонса. По его словам, среди погибших есть дети и люди пожилого возраста. Также он отметил, что большое количество жителей пострадавшего района числятся пропавшими без вести и не исключил, что число жертв стихии может вырасти.





«У нас еще есть люди, которых вытаскивают из-под обломков... Мы будем здесь всю ночь», — приводит слова Джонса издание.