Число жертв торнадо в американском штате Алабама превысило 20 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером 3 марта, подтверждена гибель 22 человек, сообщает издание AL.com со ссылкой на шерифа округа Ли Джея Джонса. По его словам, среди погибших есть дети и люди пожилого возраста. Также он отметил, что большое количество жителей пострадавшего района числятся пропавшими без вести и не исключил, что число жертв стихии может вырасти.
«У нас еще есть люди, которых вытаскивают из-под обломков... Мы будем здесь всю ночь», — приводит слова Джонса издание.
На пресс-конференции шериф округа отметил, что спасатели были вынуждены прекратить поиск пострадавших в ночное время из-за большого количества обломков. Спасательные работы будут возобновлены с рассветом. По данным властей, без электричества в округе Ли и некоторых других районах штата остались около 10 тысяч домов.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter, обращаясь к населению Алабамы, призвал жителей штата быть осторожными и беречь себя. «Торнадо и бури были по-настоящему жестокими, и их могло быть еще больше. Семьям и друзьям погибших, а также раненым: да благословит вас Бог», — написал он.
Округ Ли был лишь одним из нескольких районов в штате Алабама, пострадавшим от торнадо, сообщает издание. По его данным, об ущербе сообщили как минимум в шести округах, в том числе Вашингтон, Мейкон, Аутауга и Хьюстон. В этих регионах нет жертв, однако стихия нанесла существенный урон жилым домам и городской инфраструктуре.
В генеральном консульстве России в Хьюстоне сообщили, что находятся в контакте с офисом шерифа и экстренными службами округа Ли и выясняют, есть ли среди погибших или пострадавших российские граждане.
На побережье Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, в ночь на 23 декабря обрушилось цунами. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщали источники AFP. Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии предупредило жителей об угрозе возникновения высоких волн в проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По его первоначальным данным, волны не должны были превышать одного метра. Жертвами стихии стали несколько сот человек, ранения и травмы получили почти тысячу жителей островов.