Володин: Миллион — хороший стимул, чтобы ученик вернулся работать в свою школу учителем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил тему образования как ключевую, поэтому было принято решение о запуске программы «Земский учитель». По этой программе педагоги, которые поедут работать в сельскую местность, смогут получить миллион рублей.
«Задача нас сегодня обязывает к тому, чтобы было принято федеральное законодательство, кроме этого, регионы должны принять свои нормативные акты. Но и, конечно, сама по себе эта работа не закончится принятием решений чисто законотворческих, потому что было бы правильным на уровне школы уже сейчас заниматься профориентацией, понять, кто пойдет учиться в педагогический вуз», — заявил в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Вести 24» Вячеслав Володин.
По его словам, если такая работа не будет проведена, а миллион рублей будет предлагаться тем, кто готов поехать, все равно перед педагогами встанет вопрос жилья. Не так просто выбрать для себя школу в селе, исходя лишь из таких больших подъемных денег, отметил спикер Госдумы.
«Поэтому было бы правильно, чтобы эта работа строилась совместно с региональными органами власти, с министерствами и комитетами по образованию, и с муниципалитетами, и с поселенческими структурами, и, конечно, со школами», — убежден глава нижней палаты.
Спикер Госдумы убежден, что школы также должны заниматься профориентацией, еще когда ребенок там обучается. «Может быть, в 8-м, 9-м, 10-м классе, 11-м, и, понимая уже запрос ученика и, возможно, формируя его выбор в пользу работы учителем, как раз этот миллион — это будет хороший стимул для того, чтобы ученик вернулся работать в свою школу учителем», — считает Володин. Он добавил, что в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, на которых эти вопросы будут обсуждены с участием министра просвещения, представителей регионов и профессионального сообщества.
Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Путин предложил ряд новых мер социальной поддержки. В частности, он заявил о необходимости вдвое повысить пособие для семей с детьми с инвалидностью — с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита и ввести ипотечные каникулы для людей, которые лишились дохода. Кроме того, президент поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты, а также предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель».