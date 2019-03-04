Володин: Миллион — хороший стимул, чтобы ученик вернулся работать в свою школу учителем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил тему образования как ключевую, поэтому было принято решение о запуске программы «Земский учитель». По этой программе педагоги, которые поедут работать в сельскую местность, смогут получить миллион рублей.





«Задача нас сегодня обязывает к тому, чтобы было принято федеральное законодательство, кроме этого, регионы должны принять свои нормативные акты. Но и, конечно, сама по себе эта работа не закончится принятием решений чисто законотворческих, потому что было бы правильным на уровне школы уже сейчас заниматься профориентацией, понять, кто пойдет учиться в педагогический вуз», — заявил в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Вести 24» Вячеслав Володин.





По его словам, если такая работа не будет проведена, а миллион рублей будет предлагаться тем, кто готов поехать, все равно перед педагогами встанет вопрос жилья. Не так просто выбрать для себя школу в селе, исходя лишь из таких больших подъемных денег, отметил спикер Госдумы.





«Поэтому было бы правильно, чтобы эта работа строилась совместно с региональными органами власти, с министерствами и комитетами по образованию, и с муниципалитетами, и с поселенческими структурами, и, конечно, со школами», — убежден глава нижней палаты.