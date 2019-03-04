Володин: Россия должна набираться сил, чтобы обеспечить безопасность мира

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, прозвучавшее 20 февраля, не осталось незамеченным в других странах мира, его оценивают по-разному, но есть государства, которые рады успехам России.





«Есть те, кто не хочет согласиться с тем, что мир многополярен. Безусловно, они пытаются найти в этом послании какие-то вещи, связанные с угрозами для себя и со многими другими вопросами, пытаются критиковать послание, политику нашей страны. И есть те, кто радуется откровенно за нашу страну, радуется успехам, радуется тому, что Россия становится сильнее, а это значит — и для них есть возможность прислониться, обратиться, апеллировать к позиции России», — заявил в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Вести 24» Вячеслав Володин.





По его словам, буквально вчера Совете Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг Венесуэлы, то, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию США, призывающую к проведению новых президентских выборов в республике.





«Вот для того чтобы обеспечить безопасность в мире, для того чтобы решения принимались более сбалансированные, необходимо, чтобы наша страна набиралась сил, чтобы она могла обеспечить эту безопасность не только для себя, но и в целом для мирового сообщества», — пояснил Володин.