Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу после побега

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой страны, 4 марта вернулся в Каракас. 22 февраля политик, нарушив действующий запрет Верховного суда на выезд из страны, покинул Венесуэлу и уехал в Колумбию, чтобы пообщаться с главами латиноамериканских государств, поддерживающих его.
По данным СМИ, лидер оппозиции посетил в Колумбии благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, организованный миллиардером Ричардом Бренсоном, где встретился с президентами Чили и Парагвая, а также с главой Организации американских государств Луисом Альмагро. После этого политик посетил ряд стран, которые выступают в его поддержку. В их числе — Парагвай, Эквадор и Аргентина.
«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», — написал Гуайдо в Twitter.
Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил политику выезжать из страны, однако Гуайдо удалось сбежать при помощи, по его словам, венесуэльских военных. 22 февраля он прибыл в колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики.
В конце феврале глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью, которую пыталась ввезти в страну оппозиция, использовались с целью доставки элементов для изготовления оружия. У властей Венесуэлы также есть информация о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе, добавил министр. 12 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес говорила, что гуманитарная помощь из США — это «загрязненная и отравленная химикатами еда, она представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население» Венесуэлы.
В конце января 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA, главной нефтяной компании Венесуэлы. Представители США сообщили, что санкции введены для давления на президента республики Николаса Мадуро — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удержать власть. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что дочерняя компания PDVSA в его стране, Citgo Petroleum, сможет продолжить работу, если получаемые ею средства будут оставаться на заблокированных в Соединенных Штатах счетах, тем самым не попадая в руки Мадуро.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, усугубленный бедственным положением в экономике страны, страдающей от гиперинфляции. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд европейских стран, со стороны которых против ряда венесуэльских высокопоставленных чиновников и государственных компаний были введены экономические и финансовые санкции. Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.