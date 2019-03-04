Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу после побега

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой страны, 4 марта вернулся в Каракас. 22 февраля политик, нарушив действующий запрет Верховного суда на выезд из страны, покинул Венесуэлу и уехал в Колумбию, чтобы пообщаться с главами латиноамериканских государств, поддерживающих его.





По данным СМИ, лидер оппозиции посетил в Колумбии благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, организованный миллиардером Ричардом Бренсоном, где встретился с президентами Чили и Парагвая, а также с главой Организации американских государств Луисом Альмагро. После этого политик посетил ряд стран, которые выступают в его поддержку. В их числе — Парагвай, Эквадор и Аргентина.





«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», — написал Гуайдо в Twitter.