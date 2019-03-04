Посол России вновь опроверг обвинения британских СМИ в шпионаже

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко повторно опроверг обвинения Daily Mail в том, что он, работая в 80-х годах в США, был выслан из страны за шпионскую деятельность, а позже получил за это награду. Дипломат сообщил, что эту информацию можно было проверить «в одну минуту», уточнив ее в США и пообещал обсудить эту ситуацию с британскими властями.





«Британцы могли спокойно позвонить американцам, и американцы бы им точно ответили, что все это ложь. Так что это реалии британской прессы и британской политической жизни», — заявил Яковенко в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».





Посол отметил, что ситуацию с непрофессионализмом журналистов они обязательно обсудят с британскими властями. «Естественно, что мы зададим все вопросы и, уверен, получим на них исчерпывающие ответы. Но здесь ведь речь идет в данном случае о престиже Великобритании, о двусторонних отношениях. Как вообще можно выстраивать с этой страной отношения в условиях отсутствия политической культуры и, если хотите, элементарных журналистских приличий», — отметил Яковенко.