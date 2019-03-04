Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.





В 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, США ввели экономические санкции против РФ. В течение следующих лет режим ограничений со стороны Соединенных Штатов несколько раз усиливался.





Кроме того, в отношении России действуют несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, ограничительные меры по отношению к отдельным гражданам РФ, а также по Крыму. Экономические санкции ЕС включают в себя ограничение доступа на рынок капитала Евросоюза для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.