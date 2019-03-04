Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

Президент США Дональд Трамп 4 марта продлил санкции, введенные в 2014 году экс-президентом Баракой Обамой против России из-за ситуации на Украине. В частности, речь идет санкциях в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, мешают развитию демократических процессов на Украине. Президент указал на необходимость ограничений действий России, которые, по его мнению, несут угрозу для безопасности США.
«В соответствии с данным положением, я направил в «Федеральный регистр» для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной продолжит действовать и после 6 марта 2019 года», — цитирует «Интерфакс» послание президента США.
Санкции, согласно сведениям, указанным в документе, направлены в первую очередь против «действий и политики лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине». К ним президент США также отнес действия «Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине», которые представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
В 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, США ввели экономические санкции против РФ. В течение следующих лет режим ограничений со стороны Соединенных Штатов несколько раз усиливался.
Кроме того, в отношении России действуют несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, ограничительные меры по отношению к отдельным гражданам РФ, а также по Крыму. Экономические санкции ЕС включают в себя ограничение доступа на рынок капитала Евросоюза для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.