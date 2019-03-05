На карнавале в Каракасе произошли столкновения с полицией

Во время проходившего в Каркасе карнавального шествия, приуроченного к Великому посту, вспыхнули беспорядки. Группа молодых людей в масках начала закидывать стражей правопорядка камнями, банками и шашками с газом, вызывающим тошноту, сообщает издание El Nacional. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали девять полицейских, один из них доставлен в госпиталь с тяжелым ранением. Задержаны десять нападавших. По предположению правоохранителей, за беспорядками могут стоять банды из трущоб, рассказал корреспонденту ТАСС высокопоставленный офицер полиции.
«Пострадали девять полицейских, среди гражданских лиц раненых нет», — приводит слова сотрудника скорой помощи ТАСС. По его словам, травмы носят преимущественно легкий характер. Тяжелое ранение получил один полицейский, который был доставлен в госпиталь.
Беспорядки на карнавале в Каркасе могли организовать банды молодых людей из трущоб, сообщил агентству офицер полиции. «Вероятно, это молодежь из трущоб», — заявил на месте событий полицейский.
Один из молодых людей рассказал корреспонденту ТАСС, что он и его товарищи намерены продолжить такие акции. На вопрос журналиста поддерживает он президента Николаса Мадуро или лидера оппозиции Хуана Гуайдо, венесуэлец ничего не ответил, лишь пожал плечами.
Накануне в Венесуэлу вернулся объявивший себя временным главой страны лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Прибыв в страну он остановился, чтобы поприветствовать тех, кто встречал его в аэропорту Майкетии имени Симона Боливара.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, усугубленный бедственным положением в экономике страны, страдающей от гиперинфляции. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд европейских стран, со стороны которых против ряда венесуэльских высокопоставленных чиновников и государственных компаний были введены экономические и финансовые санкции. Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.