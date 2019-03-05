На карнавале в Каракасе произошли столкновения с полицией

Во время проходившего в Каркасе карнавального шествия, приуроченного к Великому посту, вспыхнули беспорядки. Группа молодых людей в масках начала закидывать стражей правопорядка камнями, банками и шашками с газом, вызывающим тошноту, сообщает издание El Nacional. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали девять полицейских, один из них доставлен в госпиталь с тяжелым ранением. Задержаны десять нападавших. По предположению правоохранителей, за беспорядками могут стоять банды из трущоб, рассказал корреспонденту ТАСС высокопоставленный офицер полиции.





«Пострадали девять полицейских, среди гражданских лиц раненых нет», — приводит слова сотрудника скорой помощи ТАСС. По его словам, травмы носят преимущественно легкий характер. Тяжелое ранение получил один полицейский, который был доставлен в госпиталь.





Беспорядки на карнавале в Каркасе могли организовать банды молодых людей из трущоб, сообщил агентству офицер полиции. «Вероятно, это молодежь из трущоб», — заявил на месте событий полицейский.