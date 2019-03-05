Зеленский прокомментировал прослушку своего офиса

Лидер партии «Слуга народа», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский с юмором отнеся к информации об обнаруженном на крыше его киевского офиса прослушивающего устройства. Комментируя инцидент украинскому телеканалу «1+1» он предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины нравится юмор его команды. При этом политик признался, что сейчас они пишут «Вечерний квартал» и работать в условиях, когда тебя «пишут», сложно.
«Я вам скажу, что правда сложно писать «Квартал», когда тебя пишут, но если служба безопасности или сотрудники... В общем, следствие покажет, кто это был, нас слушают и пишут... возможно, им просто нравится наш юмор», — заявил Зеленский в своем комментарии.
В то же время политик признался, что ему уже не смешно и печально от того, что спецслужбы, которые должны обеспечивать безопасность граждан своей страны, занимаются такими вещами.
Ранее в СБУ признали установку прослушивающего оборудования возле офиса Зеленского. Однако представители спецслужбы заявили, что она не связана ни с одним из кандидатов в президенты и предназначена для проведения следственных действий в отношении другого объекта.
Украинская полиция 4 марта обнаружила на крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского оборудование для прослушивания. Как заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, найденное устройство продают только «субъектам оперативно-разыскной деятельности», имеющим лицензию, выдаваемую СБУ. Информация о найденной прослушивающей технике передана в прокуратуру и СБУ.
В предвыборной гонке Владимир Зеленский удерживает первое место. По результатам последнего опроса, за шоумена готовы проголосовать 25,1% граждан страны. При этом в ходе избирательной кампании политику периодически поступают угрозы. Так, в феврале украинская полиция выяснила, что 26-летняя жительница Львовской области посылала с телефона своего отца угрозы в адрес Зеленского. Девушка объяснила свой поступок тем, что она поддерживает другого кандидата на выборах президента Украины.