Зеленский прокомментировал прослушку своего офиса

Лидер партии «Слуга народа», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский с юмором отнеся к информации об обнаруженном на крыше его киевского офиса прослушивающего устройства. Комментируя инцидент украинскому телеканалу «1+1» он предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины нравится юмор его команды. При этом политик признался, что сейчас они пишут «Вечерний квартал» и работать в условиях, когда тебя «пишут», сложно.





«Я вам скажу, что правда сложно писать «Квартал», когда тебя пишут, но если служба безопасности или сотрудники... В общем, следствие покажет, кто это был, нас слушают и пишут... возможно, им просто нравится наш юмор», — заявил Зеленский в своем комментарии.