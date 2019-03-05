Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину после 2019 года

Транзит газа через Украину может быть сохранен после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство. По его словам, Россия, как крупный поставщик голубого топлива в Европу, стремится диверсифицировать маршруты транспортировки, чтобы избежать политических и экономических рисков. При этом он отметил, что строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не предусматривает отказ от использования действующих трубопроводов.





«Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС [газотранспортную систему] и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — подчеркнул Медведев в интервью, опубликованном на сайте правительства.





Премьер-министр отметил схожесть позиций Москвы и Берлина в этом вопросе. При этом он заявил, что Россия стремится увеличить количество маршрутов транспортировки газа в Европу. «Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки», — сказал глава правительства.





Отвечая на вопрос корреспондента издания о том, нужен ли Европе российский газ, Медведев сказал, что несмотря на развитие в европейских странах зеленой энергетики и появление терминалов по приему сжиженного природного газа, поставки российского голубого топлива продолжают расти. «В последние годы российские поставки газа на европейский рынок растут. И перспективы в целом неплохие в силу целого ряда объективных причин, в том числе из-за снижения собственной добычи на старых месторождениях в Северном море, частичного отказа от угольной, а в некоторых странах и от атомной электрогенерации», — констатировал премьер-министр.





Комментируя мотивы противников «Северного потока — 2», Дмитрий Медведев подчеркнул, что неоднократно говорил на эту тему. В первую очередь глава правительства отметил экономическую целесообразность этого газопровода, от строительства которого выиграет европейский потребитель. Также он упомянул снижение транзитных рисков, которые будут сведены практически к нулю после его запуска.





«Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надежного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме. Собственно, поэтому и создаем дополнительный транспортный коридор для поставок нашего газа», — подчеркнул он.