Трамп развязал новую торговую войну

Американский президент Дональд Трамп решил лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках программы Generalized System of Preferences (GSP) США. Как сообщила пресс-служба Белого дома, глава государства направил соответствующее уведомление в Конгресс. Решение об отмене льготного режима торговли с Турцией Трамп объяснил увеличившимся уровнем жизни в этой стране. Относительно Индии американский лидер заявил, что индийское руководство не дало ему гарантий предоставления компаниям из США «равного и разумного» доступа на рынок этой страны.





«Я делаю этот шаг, потому что я определил, что Турцию больше не следует считать развивающейся страной-бенефициаром GSP, исходя из уровня ее экономического развития», — говорится в направленном в Конгресс уведомлении, размещенном на сайте Белого дома.





В документе также подчеркивается, что за последние 45 лет экономика Турции выросла и диверсифицировалась. «Увеличение валового национального дохода на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции», — подчеркивается в уведомлении.





Свое решение по Индии Трамп объяснил тем, что после активного обсуждения с индийским правительством он не увидел гарантий для свободного доступа американским компаниям на рынок этой страны. «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к своим рынкам, как это предусмотрено [достигнутыми ранее договоренностями], — отметил президент США. — Я продолжаю проводить оценку, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в GSP».





После вступления в силу решения индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим GSP, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно тексту уведомления, для этого Белым домом будет выпущена отдельная прокламация. По действующим в настоящий момент правилам, она может быть распространена не ранее, чем через 60 дней после уведомления Конгресса.