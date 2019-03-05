Трамп развязал новую торговую войну

Американский президент Дональд Трамп решил лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках программы Generalized System of Preferences (GSP) США. Как сообщила пресс-служба Белого дома, глава государства направил соответствующее уведомление в Конгресс. Решение об отмене льготного режима торговли с Турцией Трамп объяснил увеличившимся уровнем жизни в этой стране. Относительно Индии американский лидер заявил, что индийское руководство не дало ему гарантий предоставления компаниям из США «равного и разумного» доступа на рынок этой страны.
«Я делаю этот шаг, потому что я определил, что Турцию больше не следует считать развивающейся страной-бенефициаром GSP, исходя из уровня ее экономического развития», — говорится в направленном в Конгресс уведомлении, размещенном на сайте Белого дома.
В документе также подчеркивается, что за последние 45 лет экономика Турции выросла и диверсифицировалась. «Увеличение валового национального дохода на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции», — подчеркивается в уведомлении.
Свое решение по Индии Трамп объяснил тем, что после активного обсуждения с индийским правительством он не увидел гарантий для свободного доступа американским компаниям на рынок этой страны. «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к своим рынкам, как это предусмотрено [достигнутыми ранее договоренностями], — отметил президент США. — Я продолжаю проводить оценку, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в GSP».
После вступления в силу решения индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим GSP, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно тексту уведомления, для этого Белым домом будет выпущена отдельная прокламация. По действующим в настоящий момент правилам, она может быть распространена не ранее, чем через 60 дней после уведомления Конгресса.
Generalized System of Preferences — система преференций для развивающихся стран. Предусматривает льготные таможенные тарифы на товары из этих стран, а также освобождает от применения против них правил Всемирной торговой организации (ВТО). Действует с 1974 года. Список стран, подпадающих под действие программы, может пересматриваться.
Торговая война между Китаем и США началась в июне 2018 года. Последнее обострение конфликта произошло 24 сентября, когда американское правительство ввело таможенные пошлины в 10% на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Белый дом заявил, что если Китай предпримет ответные меры, то Вашингтон немедленно установит дополнительные тарифы еще на 267 миллиардов долларов. О приостановке взаимных торговых претензий президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились на саммите G-20. После серии двусторонних переговоров Пекин согласился пойти на уступки Вашингтону.