США выдвинули России условия по возвращению к переговорам по контролю за вооружениями

Комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о приостановке Россией своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон готов вернуться к переговорам о контроле за вооружениями на условиях, которые способствуют безопасности США и их союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства. По его словам, контроль должен поддаваться проверке и являться обязательным к исполнению. В свою очередь источники газеты The Washington Post заявили, что администрация Белого дома не проводила межведомственных обсуждений о целесообразности выхода США из ДРСМД.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», — цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.
Дипломат отметил, что США готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю за вооружениями, если они будут отвечать озвученным требованиям. Также он выразил разочарование тем, что Москва не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению достигнутых ранее договоренностей и сохранить ДРСМД.
Как рассказали The Washington Post сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон практически перестал проводить обсуждения внешнеполитических вопросов с госсекретарем, министрами обороны, юстиции и финансов в рамках Совета национальной безопасности. По данным источников газеты, личные встречи заменялись «бумажными совещаниями», на которых происходил обмен директивными документами между ведомствами.
При этом, как отмечает издание, бывший министр обороны Джеймс Мэттис, прежде чем уйти в отставку, написал письмо Джону Болтону. В нем он настаивал на том, что нехватка встреч наносит ущерб политическому процессу. Экс-глава Пентагона был особенно расстроен тем, подчеркивают источники газеты, что не было проведено ни одного совещания с участием Госдепартамента, Минобороны, министерства финансов и юстиции, на котором бы обсуждался вопрос о выходе США из ДРСМД.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.