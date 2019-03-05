США выдвинули России условия по возвращению к переговорам по контролю за вооружениями

Комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о приостановке Россией своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон готов вернуться к переговорам о контроле за вооружениями на условиях, которые способствуют безопасности США и их союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства. По его словам, контроль должен поддаваться проверке и являться обязательным к исполнению. В свою очередь источники газеты The Washington Post заявили, что администрация Белого дома не проводила межведомственных обсуждений о целесообразности выхода США из ДРСМД.





«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», — цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.





Дипломат отметил, что США готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю за вооружениями, если они будут отвечать озвученным требованиям. Также он выразил разочарование тем, что Москва не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению достигнутых ранее договоренностей и сохранить ДРСМД.