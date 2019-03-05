ФНС получила данные о счетах и незадекларированных доходах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила данные о зарубежных активах россиян из 58 стран, сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы фискального ведомства Алексея Оверчука. По его словам, сведения о счетах, трастах и незадекларированных доходах российских граждан предоставили Британские Виргинские и Каймановы острова, Республика Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции. В будущем, отметил он, число стран — участников международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому Россия присоединилась в прошлом году, будет расти.
«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — процитировало замглавы ФНС издание РБК.
В течение 2019 года фискальное ведомство сравнит полученные данные с отчетностью налогоплательщиков. По мнению начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача, около 85% полученных сведений не удивят налоговую службу, поскольку в ней очень много знают о российских налогоплательщиках. Он также отметил, что доля несоответствий составит около 15%.
Количество стран, присоединившихся к глобальному автоматическому обмену финансовой информацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продолжит расти, заявил Оверчук. В текущем году к нему присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие, отметил он. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», — считает замглавы ФНС.
В рамках программы ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли в обмене финансовой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В предоставляемых ими сведениях указываются имя и номер счета, баланс, данные о движении денежных средств в течение года, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и другие данные.
С марта 2018-го по март 2019 года в России проходил второй этап кампании по амнистии капиталов. За этот период налогоплательщики задекларировали более 10 миллиардов евро остатков по банковским счетам. Решение об этом президент РФ Владимир Путин принял после встречи в конце декабря 2017 года с представителями бизнеса. Как заявил тогда министр финансов Антон Силуанов, это продолжение амнистии 2016 года «для тех, кто не успел воспользоваться». Третья амнистия капиталов продлится до 1 марта следующего года. В отличие от предыдущих двух по ней условия будут более жесткими.