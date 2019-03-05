ФНС получила данные о счетах и незадекларированных доходах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила данные о зарубежных активах россиян из 58 стран, сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы фискального ведомства Алексея Оверчука. По его словам, сведения о счетах, трастах и незадекларированных доходах российских граждан предоставили Британские Виргинские и Каймановы острова, Республика Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции. В будущем, отметил он, число стран — участников международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому Россия присоединилась в прошлом году, будет расти.





«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — процитировало замглавы ФНС издание РБК.





В течение 2019 года фискальное ведомство сравнит полученные данные с отчетностью налогоплательщиков. По мнению начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача, около 85% полученных сведений не удивят налоговую службу, поскольку в ней очень много знают о российских налогоплательщиках. Он также отметил, что доля несоответствий составит около 15%.





Количество стран, присоединившихся к глобальному автоматическому обмену финансовой информацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продолжит расти, заявил Оверчук. В текущем году к нему присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие, отметил он. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», — считает замглавы ФНС.





В рамках программы ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли в обмене финансовой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В предоставляемых ими сведениях указываются имя и номер счета, баланс, данные о движении денежных средств в течение года, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и другие данные.