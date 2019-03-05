Редакция URA.RU извинилась перед Госдумой

Редакция информационного портала URA.RU направила в Госдуму письмо, в котором приносит извинения за публикацию фейкового материала о подготовке депутатами законопроекта о запрете покупки автомобиля без парковочного места. Журналисты также поддержали законопроект о фейковых новостях. Обращение агентства было зачитано в нижней палате парламента председателем комитета по информационной политике Леонидом Левиным. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт исчерпан.
Депутаты провели переговоры с редакцией URA.RU, и шеф-редактор Иван Некрасов прислал письмо с извинениями, рассказал Левин. Агентство сообщило, что провело служебное расследование. Выяснилось, что при подготовке материала автор заметки обратился за комментарием во Всероссийское общество автомобилистов, к депутатам Александру Старовойтову, Алексею Куринному и Вячеславу Лысакову. Никто из парламентариев не подтвердил обсуждение этой инициативы в Госдуме.
«Служебное расследование обнаружило процедурное нарушение при подготовке материала, выраженное в произвольной трактовке. Опрашивая по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось. Это я цитирую письмо», — сказал Левин.
В URA.RU признали, что выбранная подача была произвольной и стала нарушением внутренних правил редакции по подготовке материалов. В агентстве выразили сожаление по поводу того, что фейковая заметка стала источником для публикаций других СМИ. Редакция URA.RU пообещала опубликовать письмо с признанием ошибки на своем сайте.
«Ни журналист агентства, ни редакция не имели целью опорочить Государственную думу, — продолжил Левин зачитывать письмо от URA.RU. — Мы сожалеем, что материал получил трактовку как наносящий ущерб репутации Госдумы. Мы... приветствуем обсуждение законопроекта против лжи, признавая актуальность проблемы. Приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки...»
«Извинения принимаем, считаем инцидент исчерпанным», — прокомментировал письмо Вячеслав Володин. Левин отметил, что оно «расставляет все точки».
Агентство URA.RU опубликовало материал, который привел к скандалу, 16 февраля. В заметке со ссылкой на источники в Государственной думе рассказывалось, что в парламенте готовится законопроект о запрете к продаже новых автомобилей, если нет гаража. 17 февраля в Госдуме заявили, что информация, изложенная URA.RU, неверна. Депутаты подтвердили, что в нижнюю палату поступали соответствующие предложения от рядовых граждан, но никакого инициативы, касающейся такого запрета, нет.
Внимание законотворцев привлекли также еще два материала URA.RU. В одном из них сообщалось, что «побывавший в здании Госдумы фотограф» рассказал об исчезновении с флеш-карты его фотоаппарата всех данных и предположил, что «флешка вполне могла быть стерта усиленным электрическим импульсом». Авторы другой заметки писали, как помощники парламентариев, работающие в Свердловской области, сталкиваются с задержками по выплате зарплат. По поводу текста об «электрических импульсах» в Госдуме сказали, что «подобное не могло произойти», а про задержки зарплат отметили, что жалования в регионах работникам парламента выплачиваются вовремя.
19 февраля Вячеслав Володин на заседании Госдумы обрушился с критикой на URA.RU. Он заявил, что некоторые СМИ, сталкивающиеся с оттоком читателей, придумывают новости, чтобы подогреть интерес к своим публикациям.