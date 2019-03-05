Редакция URA.RU извинилась перед Госдумой

Редакция информационного портала URA.RU направила в Госдуму письмо, в котором приносит извинения за публикацию фейкового материала о подготовке депутатами законопроекта о запрете покупки автомобиля без парковочного места. Журналисты также поддержали законопроект о фейковых новостях. Обращение агентства было зачитано в нижней палате парламента председателем комитета по информационной политике Леонидом Левиным. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт исчерпан.





Депутаты провели переговоры с редакцией URA.RU, и шеф-редактор Иван Некрасов прислал письмо с извинениями, рассказал Левин. Агентство сообщило, что провело служебное расследование. Выяснилось, что при подготовке материала автор заметки обратился за комментарием во Всероссийское общество автомобилистов, к депутатам Александру Старовойтову, Алексею Куринному и Вячеславу Лысакову. Никто из парламентариев не подтвердил обсуждение этой инициативы в Госдуме.





«Служебное расследование обнаружило процедурное нарушение при подготовке материала, выраженное в произвольной трактовке. Опрашивая по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось. Это я цитирую письмо», — сказал Левин.





В URA.RU признали, что выбранная подача была произвольной и стала нарушением внутренних правил редакции по подготовке материалов. В агентстве выразили сожаление по поводу того, что фейковая заметка стала источником для публикаций других СМИ. Редакция URA.RU пообещала опубликовать письмо с признанием ошибки на своем сайте.