Задержанный россиянин Евгений Калинин сравнил греческие власти с сомалийскими пиратами

Взятый под стражу в Греции российский предприниматель Евгений Калинин написал письмо, в котором назвал свое задержание незаконным и сравнил греческих прокуроров с сомалийскими пиратами, которые берут в заложники моряков с иностранных кораблей и требуют за них выкуп. Бизнесмен, выдачи которого требует Украина, призвал Россию защитить его жизнь. Письмо Калинина оказалось в распоряжении РИА Новости.





«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора, — приводит агентство обращение предпринимателя. — Этот человек [прокурор] решил, что неутвержденный ордер Интерпола, представленный Украиной и требующий моей экстрадиции, является достаточным основанием… Я никогда не думал, что Сомали находится так близко. Я никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины».





В своем письме Калинин также отмечает, что в случае его экстрадиции в Украину его жизни и здоровью грозит реальная опасность. «Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, — написал Калинин. — Меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела».





Калинин поблагодарил всех за оказываемую ему поддержку и призвал российские власти защитить его жизнь.



