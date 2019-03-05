Задержанный россиянин Евгений Калинин сравнил греческие власти с сомалийскими пиратами

Взятый под стражу в Греции российский предприниматель Евгений Калинин написал письмо, в котором назвал свое задержание незаконным и сравнил греческих прокуроров с сомалийскими пиратами, которые берут в заложники моряков с иностранных кораблей и требуют за них выкуп. Бизнесмен, выдачи которого требует Украина, призвал Россию защитить его жизнь. Письмо Калинина оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора, — приводит агентство обращение предпринимателя. — Этот человек [прокурор] решил, что неутвержденный ордер Интерпола, представленный Украиной и требующий моей экстрадиции, является достаточным основанием… Я никогда не думал, что Сомали находится так близко. Я никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины».
В своем письме Калинин также отмечает, что в случае его экстрадиции в Украину его жизни и здоровью грозит реальная опасность. «Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, — написал Калинин. — Меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела».
Калинин поблагодарил всех за оказываемую ему поддержку и призвал российские власти защитить его жизнь.
Информация, что Евгений Калинин был задержан греческими правоохранителями в афинском аэропорту, появилась 2 марта. Уточнялось, что Калинин был взят под стражу еще 28 февраля, когда находился в служебной командировке.
Адвокат Калинина Яннис Рахиотис в начале марта назвал это дело политическим, указывая на появление фамилии своего клиента в базе данных украинского сайта «Миротворец». На Украине Калинина считают связанным с олигархом Сергеем Курченко, близким к экс-президенту страны Виктору Януковичу. Курченко в Киеве обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 2 миллиарда гривен.
Калинин до 2011 года занимал кресло вице-президента украинской «дочки» «ТНК ВР», писала «Новая газета». В 2013 году россиянин начал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), который принадлежал Курченко. После свержение президента Януковича, в апреле 2014 года Калинин был уволен с должности исполнительного директора компании. В 2017 году на Украине его объявили в розыск.