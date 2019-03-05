Лукашенко назвал главное условие существования союза Белоруссии и России

Минск сохраняет приверженность к образованию союзного с Россией государства, однако для этого российское руководство должно создать равные условия как для граждан Белоруссии, так и для белорусского бизнеса. Об этом на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. По его словам, интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начал сворачиваться. Проявлением этого он назвал торговые барьеры и ограничения для белорусских предпринимателей.





«Белоруссия сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования», — подчеркнул он и добавил, что на других принципах союз с Россией невозможен.





Лукашенко также отметил, что в процессе строительства союзного государства присутствуют вопросы, которые необходимо обсуждать и решать. «Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует», — процитировало его заявление издание БелТА.





С предложением пересмотреть подходы к более тесной интеграции двух стран, напомнил Лукашенко, выступило российское руководство. Он отметил, что белорусская сторона готова к этому и на правительственном уровне созданы группы, которые занимаются разработкой соответствующих предложений. «Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал белорусский лидер.





В ходе совещания Лукашенко обратил внимание на опасность сворачивания интеграции в ЕАЭС. «Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — отметил он.





Президент Белоруссии заметил, что в современном мире существует множество объединений на государственном уровне, призванных способствовать экономическому развитию, обеспечению безопасности и гарантировать гражданам этих стран высокий жизненный уровень. По его мнению, на сегодняшний день ни одна супердержава, к которым он причислил США, Китай, Индию и Россию, неспособна самостоятельно обеспечить процветание своих народов.