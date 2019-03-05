У могилы Сталина на Красной площади задержали двух активистов проекта «Декоммунизация»

В Москве на Красной площади задержали двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Молодые люди бросили на могилу советского вождя Иосифа Сталина по надломленной гвоздике со словами: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». 5 марта возле могилы вождя прошла акция «Две гвоздики товарищу Сталину», приуроченная к 66-й годовщине со дня его смерти.





Полицеские задержали Евгения Сучкова после того, как он бросил цветок в бюст Сталина, сказав: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Позднее полиция также задержала координатора «Декоммунизации» Ольгу Савченко у могилы вождя, она бросила цветок со словами: «Позор палачу! Вы ненавидите его жертв».