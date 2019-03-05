У могилы Сталина на Красной площади задержали двух активистов проекта «Декоммунизация»

В Москве на Красной площади задержали двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Молодые люди бросили на могилу советского вождя Иосифа Сталина по надломленной гвоздике со словами: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». 5 марта возле могилы вождя прошла акция «Две гвоздики товарищу Сталину», приуроченная к 66-й годовщине со дня его смерти.
Полицеские задержали Евгения Сучкова после того, как он бросил цветок в бюст Сталина, сказав: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Позднее полиция также задержала координатора «Декоммунизации» Ольгу Савченко у могилы вождя, она бросила цветок со словами: «Позор палачу! Вы ненавидите его жертв».
Как рассказали сами активисты «ОВД-Инфо», их доставили в ОМВД по району Китай-город и забрали у них паспорта. Полицейские сфотографировали Евгения Сучкова «для базы».
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Приуроченную к годовщине со дня смерти вождя акцию «Две гвоздики товарищу Сталину» с возложением цветов к могиле у Кремлевской стены на Красной площади ранее анонсировали в КПРФ. По данным сотрудников Федеральной службы охраны России, сегодняшнюю акцию посетили около тысячи человек, сообщает Znak.
5 марта 2016 года православного активиста, участника «Декоммунизации» Дмитрия Цорионова (Энтео) задержала полиция, после того как он бросил цветы на могилу Сталина. Цорионова оштрафовали на 100 рублей за мелкое хулиганство, пояснив, что активист громко кричал и мешал людям, как рассказал сам Энтео Агентству городских новостей «Москва». Участник «Декоммунизации» заявил, что активисты выражали свое мнение согласно Конституции и им, как людям, семьи которых были репрессированы, «видеть культ Сталина, как кладут цветы на его могилу, очень больно, потому что каждый цветок на этой могиле — это как могила наших предков».