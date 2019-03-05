Коломойский заявил, что Украине нужны миллионы Зеленских

«У нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений, — заявил Коломойский. — Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».





В 2015 году против соратников Коломойского по бизнесу на Украине были возбуждены уголовные дела. Летом того же года президент Украины Петр Порошенко уволил предпринимателя из Днепропетровской областной госадминистрации.





В конце 2016 года была запущена процедура национализации ПриватБанка, которая со стороны украинских властей объяснялась неплатежеспособностью банка, принадлежащего Коломойскому. В Киеве также обвинили миллиардера в том, что он выводил капиталы из своего банка в офшоры. Предприниматель эти обвинения отрицает.





«В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — сказал Коломойский в интервью Би-би-си.