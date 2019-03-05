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Коломойский заявил, что Украине нужны миллионы Зеленских
Новости

Коломойский заявил, что Украине нужны миллионы Зеленских

Предприниматель не считает, что победа Зеленского поможет вернуть ему приватизированный ПриватБанк

Предприниматель не считает, что победа Зеленского поможет вернуть ему приватизированный ПриватБанк
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский Фото: © facebook.com / zelenskiy95

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью Би-би-си заявил, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский является символом смены поколений в постсоветской республике. Он также отказался считать возможную победу Зеленского на выборах шансом вернуть себе национализированный ПриватБанк. Зеленского, объявившего о решении участвовать в президентской гонке на телеканале Коломойского «1+1», на Украине часто называют креатурой бизнесмена.



«У нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений, — заявил Коломойский. — Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».


В 2015 году против соратников Коломойского по бизнесу на Украине были возбуждены уголовные дела. Летом того же года президент Украины Петр Порошенко уволил предпринимателя из Днепропетровской областной госадминистрации.


В конце 2016 года была запущена процедура национализации ПриватБанка, которая со стороны украинских властей объяснялась неплатежеспособностью банка, принадлежащего Коломойскому. В Киеве также обвинили миллиардера в том, что он выводил капиталы из своего банка в офшоры. Предприниматель эти обвинения отрицает. 


«В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — сказал Коломойский в интервью Би-би-си.


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Зеленский категорически отрицает свои связи с Коломойским. «Я никакая не игрушка в руках Коломойского», — сказал он британским журналистам. Он также подчеркнул, что его возможная победа на выборах главы государства в конце марта не гарантирует Коломойскому автоматического прекращения преследования со стороны украинских правоохранителей.


Украинская полиция 4 марта обнаружила на крыше киевского предвыборного штаба Владимира Зеленского «жучки» прослушки. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что найденное оборудование продают только «субъектам оперативно-разыскной деятельности», имеющим лицензию, выдаваемую СБУ. 5 марта Зеленский в ироническом ключе прокомментировал информацию об обнаружении прослушивающего оборудования. Он предположил, что те, кто прослушивал офис, вероятно, слушали шутки кандидата в президенты.


В предвыборной гонке Владимир Зеленский удерживает первое место. По результатам последнего опроса, за шоумена готовы проголосовать 25,1% граждан страны.


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