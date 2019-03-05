Коломойский заявил, что Украине нужны миллионы Зеленских

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью Би-би-си заявил, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский является символом смены поколений в постсоветской республике. Он также отказался считать возможную победу Зеленского на выборах шансом вернуть себе национализированный ПриватБанк. Зеленского, объявившего о решении участвовать в президентской гонке на телеканале Коломойского «1+1», на Украине часто называют креатурой бизнесмена.
«У нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений, — заявил Коломойский. — Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».
В 2015 году против соратников Коломойского по бизнесу на Украине были возбуждены уголовные дела. Летом того же года президент Украины Петр Порошенко уволил предпринимателя из Днепропетровской областной госадминистрации.
В конце 2016 года была запущена процедура национализации ПриватБанка, которая со стороны украинских властей объяснялась неплатежеспособностью банка, принадлежащего Коломойскому. В Киеве также обвинили миллиардера в том, что он выводил капиталы из своего банка в офшоры. Предприниматель эти обвинения отрицает.
«В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — сказал Коломойский в интервью Би-би-си.
Зеленский категорически отрицает свои связи с Коломойским. «Я никакая не игрушка в руках Коломойского», — сказал он британским журналистам. Он также подчеркнул, что его возможная победа на выборах главы государства в конце марта не гарантирует Коломойскому автоматического прекращения преследования со стороны украинских правоохранителей.
Украинская полиция 4 марта обнаружила на крыше киевского предвыборного штаба Владимира Зеленского «жучки» прослушки. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что найденное оборудование продают только «субъектам оперативно-разыскной деятельности», имеющим лицензию, выдаваемую СБУ. 5 марта Зеленский в ироническом ключе прокомментировал информацию об обнаружении прослушивающего оборудования. Он предположил, что те, кто прослушивал офис, вероятно, слушали шутки кандидата в президенты.
В предвыборной гонке Владимир Зеленский удерживает первое место. По результатам последнего опроса, за шоумена готовы проголосовать 25,1% граждан страны.