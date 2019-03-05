Шойгу рассказал о разработке новых спутников-разведчиков

В России создадут современные военные космические аппараты, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. Опытно-конструкторские работы по этой теме уже ведутся, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в ведомстве.
«Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», — цитирует Шойгу ТАСС.
Глава Минобороны напомнил: в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что кардинальные изменения в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны. «В этом контексте Министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения», — сказал Шойгу.
В начале января 2019 года в Минобороны рассказали, что около 70% российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск, их специалисты в прошлом году провели запуск 15 аппаратов. Запуски проводили с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. По сообщениям ведомства, в составе российской орбитальной группировки сейчас находятся более 150 аппаратов различного назначения.
В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин также рассказал о разработках и испытаниях новейшего российского оружия и представил новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон». По его словам, ракета «Циркон» способна достичь скорости в девять Махов и предназначена для поражения морских и наземных целей. Ракета запускается с кораблей и подводных лодок, как «Калибр», уже применявшийся в Сирии. Поэтому применение «Циркона» не слишком дорого, отметил президент.