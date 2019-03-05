Шойгу рассказал о разработке новых спутников-разведчиков

В России создадут современные военные космические аппараты, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. Опытно-конструкторские работы по этой теме уже ведутся, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в ведомстве.





«Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», — цитирует Шойгу ТАСС.





Глава Минобороны напомнил: в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что кардинальные изменения в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны. «В этом контексте Министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения», — сказал Шойгу.