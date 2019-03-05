В Совфеде предложили создать систему платных вытрезвителей

В Совете Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий создание в России системы платных вытрезвителей, об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета верхней палаты парламента по социальной политике и одного из авторов законодательной инициативы Валерия Рязанского. Документ предполагает передачу региональным властям полномочий по созданию таких учреждений на основании партнерства государства, муниципалитетов и частного бизнеса. Ожидается, что законопроект будет обсуждаться на совещании в Совфеде с депутатами Госдумы и представителями профильных министерств 6 марта. Его внесение на рассмотрение нижней палаты планируется до конца весны, уточняет агентство со ссылкой на источник в аппарате Совфеда.





Согласно законопроекту, в платные вытрезвители будут попадать люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны передвигаться самостоятельно. Предполагается, что определять степень опьянения и направлять людей в вытрезвители будут сотрудники полиции. При этом, отмечает сенатор, в эти учреждения не будут помещаться люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения и получившие травму.





«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер. При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы», — приводит слова Рязанского агентство.





На сегодняшний день, обращает внимание сенатор, вытрезвители создаются в частном порядке при региональных больницах, однако они не имеют права требовать с пациентов деньги. Нужно придать этим региональным учреждениям такую правовую форму, которая позволяла бы брать за услугу деньги, уверен сенатор. «Пусть платят сами», — заключил Рязанский.