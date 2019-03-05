В Совфеде предложили создать систему платных вытрезвителей

В Совете Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий создание в России системы платных вытрезвителей, об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета верхней палаты парламента по социальной политике и одного из авторов законодательной инициативы Валерия Рязанского. Документ предполагает передачу региональным властям полномочий по созданию таких учреждений на основании партнерства государства, муниципалитетов и частного бизнеса. Ожидается, что законопроект будет обсуждаться на совещании в Совфеде с депутатами Госдумы и представителями профильных министерств 6 марта. Его внесение на рассмотрение нижней палаты планируется до конца весны, уточняет агентство со ссылкой на источник в аппарате Совфеда.
Согласно законопроекту, в платные вытрезвители будут попадать люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны передвигаться самостоятельно. Предполагается, что определять степень опьянения и направлять людей в вытрезвители будут сотрудники полиции. При этом, отмечает сенатор, в эти учреждения не будут помещаться люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения и получившие травму.
«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер. При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы», — приводит слова Рязанского агентство.
На сегодняшний день, обращает внимание сенатор, вытрезвители создаются в частном порядке при региональных больницах, однако они не имеют права требовать с пациентов деньги. Нужно придать этим региональным учреждениям такую правовую форму, которая позволяла бы брать за услугу деньги, уверен сенатор. «Пусть платят сами», — заключил Рязанский.
Напомним, вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году во время реформы Министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством полицейские могут задерживать людей в нетрезвом виде только в том случае, если они совершают правонарушения, а скорая помощь обязана их госпитализировать только если они получили травмы, требующие госпитализации.
Ранее с инициативой о создании в России системы вытрезвителей выступили глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 27 апреля прошлого года на заседании президиума Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга кабинету министров было рекомендовано рассмотреть вопрос о создании федерального органа власти, ответственного за организацию системы таких учреждений. По словам Матвиенко, до 2011 года существовавшие при МВД медицинские вытрезвители принимали в год до пяти миллионов человек.