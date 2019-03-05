Путин призвал банки предоставлять льготную ипотеку под 6% без накруток

Президент России Владимир Путин призвал все банки в стране обеспечить прозрачность и честность предоставления льготных шестипроцентных ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми. Такое заявление он сделал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.





«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было, — сказал глава государства. — Это принципиально… Я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».





Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с детьми, и граждане должны понимать, что правительство и банки соблюдают свои обязательства перед людьми. «Для человека, в конце концов, не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — отметил президент.