Путин призвал банки предоставлять льготную ипотеку под 6% без накруток

Президент России Владимир Путин призвал все банки в стране обеспечить прозрачность и честность предоставления льготных шестипроцентных ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми. Такое заявление он сделал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.
«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было, — сказал глава государства. — Это принципиально… Я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».
Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с детьми, и граждане должны понимать, что правительство и банки соблюдают свои обязательства перед людьми. «Для человека, в конце концов, не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — отметил президент.
В своем послании Федеральному собранию 20 февраля Путин отметил, что необходимо модернизировать систему ипотечного кредитования. Так, он предложил продлить срок государственного субсидирования жилищного кредитования на все время, пока семья выплачивает ипотеку.
Путин также предложил, чтобы государство при рождении третьего и последующих детей дополнительно погашало ипотечный кредит семьи на 450 тысяч рублей. Эту меру в России, по его словам, нужно запустить задним числом с 1 января 2019 года.
В ходе прямой линии 7 июня 2018 года Путин заявил, что общие ставки по ипотеке должны быть снижены до 7%. На тот момент они превышали планку в 9%. На встрече с Путиным 5 марта 2019 года глава ВТБ Андрей Костин сказал, что на данный момент средняя ипотечная ставка составляет порядка 8-9%, но банк делает все, чтобы снизить ее.