Командиров предложили сделать ответственными за морально-политическое состояние солдат

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, вводящий ответственность командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненных. Текст документа разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.





В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность идейно-политических установок, нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений. Морально-политическое состояние проявляется в готовности военных к боевым действиям, говорится в документе.





Законопроект предлагает внести изменения в пункт 2 статьи 27 «Должностные и специальные обязанности» закона «О статусе военнослужащих». Сейчас закон определяет командиров ответственными в мирное и военное время за «морально-психологическое состояние подчиненного личного состава». В этом пункте кабмин предлагает поменять формулировку на «морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава».





В пояснительной записке к проекту закона также отмечается, что проект подготовлен в соответствии с указанием президента России Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ. В июле прошлого года Путин подписал указ о создании в Минобороны Главного военно-политического управления.