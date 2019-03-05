Косаток и белух переведут из «китовой тюрьмы» в просторный центр содержания

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев 4 марта провел совещание по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя под Находкой. Было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для них будет оборудован просторный центр содержания. Также будет разработан план действий по реадаптации млекопитающих с последующим выпуском их на волю. Совещание прошло при участии Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД, Росимущества и других ведомств.
«По итогам обсуждения будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания в случае отсутствия рисков для их жизни. Для этого планируется организовать работу по переоборудованию в одной из бухт острова Русский просторного центра содержания крупных морских животных», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы вице-премьера РФ.
Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение. «Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят», — сообщили в пресс-службе.
Особо отмечается, что несколько ведомств, в частности, Минприроды, Росприроднадзор и Росрыболовство, будут совместно координировать перемещение крупных морских животных в одну из бухт острова Русский. В этом им будут также помогать все заинтересованные организации и администрация Приморья.
«Вице-премьер подчеркнул, что все действия будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих. В связи с чем передислокация возможна только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории», — уточнили в пресс-службе Гордеева.
Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу молодых косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя под Находкой в подводных клетках после их вылова в Охотском море в конце 2018 года. 8 февраля зоозащитники обратились в администрацию президента с призывом спасти 11 косаток и 87 белух — освободить их из «китовой тюрьмы» и полностью запретить их отлов.
В конце декабря 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратился к новому губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться проблемой. В январе на ситуацию обратили внимание в Генпрокуратуре и Следственном комитете. Были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Однако после этого ситуация каким-то коренным образом не изменилась — животные оставались в вольерах.