Косаток и белух переведут из «китовой тюрьмы» в просторный центр содержания

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев 4 марта провел совещание по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя под Находкой. Было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для них будет оборудован просторный центр содержания. Также будет разработан план действий по реадаптации млекопитающих с последующим выпуском их на волю. Совещание прошло при участии Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД, Росимущества и других ведомств.





«По итогам обсуждения будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания в случае отсутствия рисков для их жизни. Для этого планируется организовать работу по переоборудованию в одной из бухт острова Русский просторного центра содержания крупных морских животных», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы вице-премьера РФ.





Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение. «Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят», — сообщили в пресс-службе.