Госдума может принять законопроект о фейковых новостях до конца недели

Госдума до конца недели может принять в окончательном, третьем чтении законопроект о наказании СМИ за фейковые новости. Об этом сообщил Daily Storm глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Ожидается, что завтра проект примут во втором чтении. Комитет по информполитике рекомендовал исключить из законопроекта о фейках «традиционные» СМИ, а также поддержал поправки ко второму чтению, которыми предлагается предоставить интернет-медиа возможность самостоятельно удалять недостоверную информацию во избежание блокировки.
«Мы предусмотрели особый порядок ограничения доступа для информационных ресурсов, являющихся сетевыми изданиями. Теперь в случае обнаружения недостоверной информации в сетевом издании Роскомнадзор по требованию прокурора или его заместителей уведомляет редакцию издания о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации, и только в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу ограничивается», — объяснил Левин, цитата по РИА Новости.
Принятые комитетом поправки ко второму чтению законопроекта о фейках уточняют список случаев, при которых доступ к недостоверной информации может быть ограничен. Речь идет о сообщениях, «которые создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».
Также доступ к информации могут ограничить, если она «угрожает функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
Кроме того, поправки исключают из законопроекта о фейках «традиционные» СМИ. «В первую очередь это зарегистрированные средства массовой информации, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство», — пояснил Левин.
Инициатором и одним из авторов законопроекта о фейковых новостях, несущих угрозу обществу, а также проекта об оскорблении власти в Сети выступил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил 24 января, что инициативы не содержат цензуры и не противоречат Конституции, «потому что права и свободы могут быть ограничены в конституционно значимых целях, а здесь речь идет именно о конституционно значимых целях». В тот же день Госдума приняла законопроекты в первом чтении и приступила к их доработке.