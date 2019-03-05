Госдума может принять законопроект о фейковых новостях до конца недели

Госдума до конца недели может принять в окончательном, третьем чтении законопроект о наказании СМИ за фейковые новости. Об этом сообщил Daily Storm глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Ожидается, что завтра проект примут во втором чтении. Комитет по информполитике рекомендовал исключить из законопроекта о фейках «традиционные» СМИ, а также поддержал поправки ко второму чтению, которыми предлагается предоставить интернет-медиа возможность самостоятельно удалять недостоверную информацию во избежание блокировки.





«Мы предусмотрели особый порядок ограничения доступа для информационных ресурсов, являющихся сетевыми изданиями. Теперь в случае обнаружения недостоверной информации в сетевом издании Роскомнадзор по требованию прокурора или его заместителей уведомляет редакцию издания о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации, и только в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу ограничивается», — объяснил Левин, цитата по РИА Новости.