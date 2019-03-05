Клинтон отказалась бороться за пост президента США в 2020 году

Экс-госсекретарь США, бывшая первая леди и сенатор Хиллари Клинтон заявила, что не будет принимать участие в президентской гонке 2020 года. Вместе с тем Клинтон сообщила, что политическая ситуация в США ее очень тревожит, поэтому она обязательно продолжит свою политическую деятельность и приложит все усилия, чтобы «демократы вернули себе Белый дом» после ее поражения на выборах президента США в 2016 году. Тогда по итогам голосования коллегии выборщиков Хиллари Клинтон обошел Дональд Трамп.
«Я не буду баллотироваться [в президенты], но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю. Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь», — сообщила Клинтон в интервью телеканалу News 12.
В ответ на вопрос, планирует ли она занимать другие выборные должности, Клинтон ответила: «Я так не думаю». Вместе с тем экс-госсекретарь подтвердила, что будет активно помогать будущему кандидату на пост президента от Демократической партии и сообщила, что приложит все усилия, чтобы в Белом доме обосновался демократ, а не республиканец.
Клинтон также отметила, что ее очень «тревожит то, что поставлено на карту в США, то, что происходит сейчас». Она призвала общество научиться выстраивать диалог. «Мы стали настолько поляризованными. Мы попали в действительно противоположные лагеря. Я никогда такого не видела», — сказала экс-кандидат в президенты США.
7 февраля 2019 года экс-госсекретарь заявила, что решение президента Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является «подарком для Путина». По мнению бывшей первой леди США, Москва может более не ограничивать себя в разработке новых типов ракетного оружия. В 2016 году Хиллари Клинтон выступала кандидатом на пост президента США от демократической партии, но проиграла Дональду Трампу.
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, опровергаемых в Белом доме и в Кремле, уже более года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие обвинения «абсолютно голословными». Сам Дональд Трамп отзывался об этом деле как об «американском позоре» и «охоте на ведьм».
Минюст США 13 июля 2018 года в рамках расследования Мюллера обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Россиян подозревают во взломе компьютерных сетей Демократической партии США, а также во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.