Клинтон отказалась бороться за пост президента США в 2020 году

Экс-госсекретарь США, бывшая первая леди и сенатор Хиллари Клинтон заявила, что не будет принимать участие в президентской гонке 2020 года. Вместе с тем Клинтон сообщила, что политическая ситуация в США ее очень тревожит, поэтому она обязательно продолжит свою политическую деятельность и приложит все усилия, чтобы «демократы вернули себе Белый дом» после ее поражения на выборах президента США в 2016 году. Тогда по итогам голосования коллегии выборщиков Хиллари Клинтон обошел Дональд Трамп.





«Я не буду баллотироваться [в президенты], но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю. Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь», — сообщила Клинтон в интервью телеканалу News 12.





В ответ на вопрос, планирует ли она занимать другие выборные должности, Клинтон ответила: «Я так не думаю». Вместе с тем экс-госсекретарь подтвердила, что будет активно помогать будущему кандидату на пост президента от Демократической партии и сообщила, что приложит все усилия, чтобы в Белом доме обосновался демократ, а не республиканец.





Клинтон также отметила, что ее очень «тревожит то, что поставлено на карту в США, то, что происходит сейчас». Она призвала общество научиться выстраивать диалог. «Мы стали настолько поляризованными. Мы попали в действительно противоположные лагеря. Я никогда такого не видела», — сказала экс-кандидат в президенты США.