Леонид Михельсон вернул лидерство в списке богатейших россиян

В рейтинге Forbes сразу 11 позиций утратил за год Олег Дерипаска. Бенефициар En+ и UC Rusal потерял почти половину состояния. В 2018 году журнал оценивал капитал предпринимателя в 6,7 миллиарда долларов, а теперь — в 3,6 миллиарда. С 19-й строчки российского списка Дерипаска опустился на тридцатую. Это произошло после введения властями США санкций в отношении En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго». Ограничения были отменены после того, как Дерипаска отказался от контроля над компаниями.





Из-за санкций США также уменьшилось почти на три миллиарда долларов состояние бизнесмена Виктора Вексельберга — в этом году Forbes оценил его в 11,5 миллиарда долларов. В свою очередь, увеличить свое состояние, кроме Михельсона, Лисина и Алекперова, смогли совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов, 49-е место), акционер «Норникеля» Владимир Потанин (18,1 миллиарда долларов, 58-е место), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15 миллиардов, 79-е место), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов, 106-е место) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда долларов, 107-е место).





Впервые Михельсон возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes в 2016 году и сохранил этот статус на следующий год. В 2016 году его состояние оценили в 14,4 миллиарда долларов, и он увеличил его в 2017 году до 18,4 миллиарда долларов. В 2018 году бизнесмен занял в рейтинге Forbes третье место, уступив лидерство владельцу НЛМК Владимиру Лисину и председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову.