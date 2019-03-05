Леонид Михельсон вернул лидерство в списке богатейших россиян

Председатель правления газовой компании НОВАТЭК и нефтехимического холдинга «СИБУР» Леонид Михельсон оказался на 32-м месте в списке самых богатых людей планеты и первым среди богатейших россиян. Forbes оценил его состояние в 24 миллиарда долларов. В российском рейтинге Михельсон сместил с первого места прошлогоднего лидера — владельца НЛМК Владимира Лисина.
Лисин теперь стал вторым среди россиян, представленных в рейтинге, а в мире по величине состояния занял 45-е место с активами на 21,3 миллиарда долларов. Третий из россиян в списке богатейших людей мира, по оценке Forbes, — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние оценено в 20,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге богачей бизнесмен на 47-м месте.
Леонид Михельсон также оказался богатейшим из россиян по версии Bloomberg Billionaires Index. Рейтинг был опубликован в декабре 2018 года. Второй, по данным Bloomberg, — один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, а Владимир Лисин — третий.
В рейтинге Forbes сразу 11 позиций утратил за год Олег Дерипаска. Бенефициар En+ и UC Rusal потерял почти половину состояния. В 2018 году журнал оценивал капитал предпринимателя в 6,7 миллиарда долларов, а теперь — в 3,6 миллиарда. С 19-й строчки российского списка Дерипаска опустился на тридцатую. Это произошло после введения властями США санкций в отношении En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго». Ограничения были отменены после того, как Дерипаска отказался от контроля над компаниями.
Из-за санкций США также уменьшилось почти на три миллиарда долларов состояние бизнесмена Виктора Вексельберга — в этом году Forbes оценил его в 11,5 миллиарда долларов. В свою очередь, увеличить свое состояние, кроме Михельсона, Лисина и Алекперова, смогли совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов, 49-е место), акционер «Норникеля» Владимир Потанин (18,1 миллиарда долларов, 58-е место), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15 миллиардов, 79-е место), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов, 106-е место) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда долларов, 107-е место).
Впервые Михельсон возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes в 2016 году и сохранил этот статус на следующий год. В 2016 году его состояние оценили в 14,4 миллиарда долларов, и он увеличил его в 2017 году до 18,4 миллиарда долларов. В 2018 году бизнесмен занял в рейтинге Forbes третье место, уступив лидерство владельцу НЛМК Владимиру Лисину и председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову.