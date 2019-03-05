Крымский архитектор собирается подать к журналисту Киселеву еще четыре иска

Телеведущий Дмитрий Киселев обжаловал решение Королевского городского суда Подмосковья о выплате крымскому архитектору Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сам Мазурин. Архитектор рассказал, что намерен предъявить еще четыре иска к Киселеву. Мазурин, работавший на даче журналиста в Крыму, осенью 2018 года обвинил Дмитрия Киселева в том, что тот не заплатил ему за ремонтные работы и что здание из-за ошибок проектирования может обрушиться на другие постройки.
«Киселев подал апелляцию, 18 марта будут слушания в Мособлсуде. У нас все идет по технологии затягивания, так что теперь ждем суда. Адвокат просил никаких комментариев не давать», — заявил архитектор «МБХ медиа». Он добавил, что ждет «победного решения суда», чтобы затем подать еще четыре иска к журналисту.
«У нас будет иск об ущербе здоровью: зимой я проживал в эллинге Киселева, он не отапливался — и у меня ухудшилось здоровье. Потом будет иск о защите чести и достоинства, потому что в случае победы обвинения Дмитрия Константиновича в мошенничестве будут ложью», — рассказал Мазурин. Еще два иска будут связаны с тем, что архитектор выполнил больше, чем должен был по контракту, и за это ему не заплатили. «Суммы исков пока нет, но мы будем стремиться к тому, с чего начинали — девять миллионов рублей», — заявил архитектор.
В январе 2019-го Королевский городской суд Московской области частично удовлетворил иск Мазурина, который требовал от Киселева выплатить ему 5,8 миллиона рублей долга за строительство крымской виллы. Суд обязал журналиста возместить архитектору 2,586 миллиона рублей. Киселев рассказывал Daily Storm, что обжалует решение и будет «бороться за большую внимательность судей». Журналист и сам намеревался судиться с Мазуриным, поскольку тот вымогал у него деньги.
Владимир Мазурин, работавший на даче Киселева в Крыму, осенью 2018 года обвинил тележурналиста в том, что тот не заплатил ему за ремонтные работы и что здание из-за ошибок проектирования может обрушиться на другие постройки. В своей статье в крымском издании «Город 24» Мазурин подробно изложил свою версию конфликта между ним и Киселевым. По словам Мазурина, весь тираж газеты «Город 24» с его статьей о даче Киселева был изъят, а главред издания — уволена.