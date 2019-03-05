Крымский архитектор собирается подать к журналисту Киселеву еще четыре иска

Телеведущий Дмитрий Киселев обжаловал решение Королевского городского суда Подмосковья о выплате крымскому архитектору Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сам Мазурин. Архитектор рассказал, что намерен предъявить еще четыре иска к Киселеву. Мазурин, работавший на даче журналиста в Крыму, осенью 2018 года обвинил Дмитрия Киселева в том, что тот не заплатил ему за ремонтные работы и что здание из-за ошибок проектирования может обрушиться на другие постройки.





«Киселев подал апелляцию, 18 марта будут слушания в Мособлсуде. У нас все идет по технологии затягивания, так что теперь ждем суда. Адвокат просил никаких комментариев не давать», — заявил архитектор «МБХ медиа». Он добавил, что ждет «победного решения суда», чтобы затем подать еще четыре иска к журналисту.





«У нас будет иск об ущербе здоровью: зимой я проживал в эллинге Киселева, он не отапливался — и у меня ухудшилось здоровье. Потом будет иск о защите чести и достоинства, потому что в случае победы обвинения Дмитрия Константиновича в мошенничестве будут ложью», — рассказал Мазурин. Еще два иска будут связаны с тем, что архитектор выполнил больше, чем должен был по контракту, и за это ему не заплатили. «Суммы исков пока нет, но мы будем стремиться к тому, с чего начинали — девять миллионов рублей», — заявил архитектор.