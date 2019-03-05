В Санкт-Петербурге простились с Жоресом Алферовым

«Для нашего города это большая потеря и для всего научного мира. Жорес Иванович был удивительным человеком, смелым, — цитирует Беглова 78.RU. — Он был не только ученым, он был настоящим гражданином нашего с вами города. И горожане его оценили по заслугам — он является почетным гражданином нашего города. Он всегда защищал наш город, в самые сложные, самые трудные времена».





Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сказал, что фигуры масштаба Алферова «определяют эпохи и предвосхищают события». «Он [Алферов] посвятил свою работу служению отечественной науке, сделал все, чтобы наша с вами жизнь стала лучше и счастливее. Все мы, просыпаясь поутру, включаем телевизор или радио, разговариваем по телефону. И в эти моменты каждый должен понимать, что в его дом заглянул Жорес Алферов, чтобы сделать жизнь более достойной и благополучной», — приводит слова лидера КПРФ официальное сетевое издание правительства Санкт-Петербурга.





Продолжил тему уникальности вклада Алферова в развитие современной цивилизации и отечественной науки глава РАН Александр Сергеев: «Важно помнить, что его изобретения стоят на страже обороноспособности и безопасности нашей страны. Без его исследований не было бы никаких современных систем управления. Жорес Иванович, бесспорно, был блестящим представителем РАН».





Рядовые петербуржцы также не остались равнодушными к смерти Алферова. Корреспонденты «Московского комсомольца» поинтересовались, почему даже плохая погода в Северной столице — метель — не остановила людей, и они пришли проститься с академиком. «Это нобелевский лауреат, их у нас не так много осталось, — объяснила причину одна из пришедших, Татьяна. — Кроме того, он создал школу, в которой училась моя дочь. Я испытываю к Жоресу Ивановичу огромную признательность и благодарность».