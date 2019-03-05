Российские военные обнаружили 300 свежих могил у лагеря беженцев в Сирии

«В самом лагере процветает антисанитария. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья, — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ. — Фактически лагерь давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники. На южной стороне, непосредственно сразу за пределами ограды лагеря, обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений».





В российском оборонном ведомстве считают, что американцы намеренно препятствуют выходу людей из Эр-Рукбана, потворствуя распространению слухов о том, что покинувшим лагерь людям грозит опасность на территориях, подконтрольных сирийскими правительству.





«Подконтрольными США вооруженными группировками во главе с «Магавир Эс-Саура», действующими на территории района Эт-Танф, насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США», — сообщает Минобороны РФ.





Российские военные со ссылкой на данные ООН утверждают, что около 35,5 тысячи жителей Эр-Рукбана хотят вернуться к нормальной жизни: выйти из лагеря. Чуть более 28 тысяч человек намерены переехать в провинцию Хомс, еще около трех тысяч — в провинцию Дейр-эз-Зор. Остальные намерены поселиться в Хаме и Алеппо.





Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые секторы на востоке государства.