Reuters: Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России

Американская компания Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах. Об этом сообщили источники Reuters в отрасли. По их информации, компания думает о закрытии предприятия в городе Всеволожске Ленобласти, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и завода в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta. Однако представитель Ford в России заявила, что в настоящее время предприятия «работают как обычно».
Источники издания сообщили, что второй завод в Татарстане, в Елабуге, продолжит работать. На нем выпускают легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer.
По словам представителя Ford Motor Co в России, в компании «обсуждают реорганизацию российского бизнеса в рамках новой глобальной стратегии». «Окончательное решение будет принято во втором квартале 2019 года», — сказала она. Представитель заявила, что сейчас «все заводы работают как обычно», но отказалась комментировать, будут ли закрываться предприятия в Ленинградской области и Татарстане.
В четвертом квартале 2018 года сократилась прибыль Ford во всех регионах мира, кроме Северной Америки, пишет издание. Компания сокращает рабочих в Европе, Латинской Америке и Китае, сообщило агентство.
По информации Reuters, в прошлом году в России было продано более 53 тысяч автомобилей Ford, что на 5,7% больше, чем в 2017 году. Однако такой показатель значительно отстает от 12,8% роста продаж на российском авторынке. Кроме того, доля компании на российском рынке упала до 3%, в 2013 году она составляла 3,8%. При этом растет доля основных конкурентов Ford в России — «АвтоВАЗа», Volkswagen, KIA, Hyundai и Toyota, отмечает издание.
В феврале Вадим Швецов, совладелец группы Sollers, у которой есть совместное предприятие c Ford в России, рекомендовал американскому автопроизводителю преобразовать бизнес в РФ. Он считает, что некоторые модели Ford неконкурентоспособны и продолжать их производство «вряд ли целесообразно». Швецов не уточнил, о каких именно моделях идет речь.
В феврале в аналитическом агентстве «Автостат» сообщили, что KIA Rio сместила Ford Focus с позиции самой распространенной в России иномарки. На начало 2019 года в России насчитывается 752 тысячи зарегистрированных автомобиля KIA Rio, второе место занимает Hyundai Solaris (739,2 тысячи машин), третье — Ford Focus (737,2 тысячи автомобилей).