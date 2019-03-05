Reuters: Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России

Американская компания Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах. Об этом сообщили источники Reuters в отрасли. По их информации, компания думает о закрытии предприятия в городе Всеволожске Ленобласти, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и завода в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta. Однако представитель Ford в России заявила, что в настоящее время предприятия «работают как обычно».





Источники издания сообщили, что второй завод в Татарстане, в Елабуге, продолжит работать. На нем выпускают легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer.





По словам представителя Ford Motor Co в России, в компании «обсуждают реорганизацию российского бизнеса в рамках новой глобальной стратегии». «Окончательное решение будет принято во втором квартале 2019 года», — сказала она. Представитель заявила, что сейчас «все заводы работают как обычно», но отказалась комментировать, будут ли закрываться предприятия в Ленинградской области и Татарстане.





В четвертом квартале 2018 года сократилась прибыль Ford во всех регионах мира, кроме Северной Америки, пишет издание. Компания сокращает рабочих в Европе, Латинской Америке и Китае, сообщило агентство.