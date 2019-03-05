Замглавы ФСИН похвалил Мамаева за занятия спортом и пожурил Кокорина за лень

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко 5 марта сообщил, что проблемы с ногой у нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, который ранее пожаловался адвокату на ожоги и боли после лечения в СИЗО, связаны лишь с тем, что спортсмен мало двигается и «усиленно набирает вес». Накануне адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подопечного после электрофореза была обожжена нога, которая стала гноиться. В ходе проверки, устроенной ФСИН, выяснилось, что у футболиста на ноге было лишь небольшое покраснение. Максименко также отметил, что у другого арестованного футболиста, Павла Мамаева, таких проблем нет, потому что он занимается физкультурой и активно двигается.
«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — цитирует Валерия Максименко «Интерфакс». По словам замглавы ФСИН, у коллеги Кокорина Павла Мамаева нет этих проблем, потому что он не ленится, а занимается физкультурой и продолжает играть в футбол.
Максименко подтвердил, что Кокорин действительно обращался с жалобой на боль в ноге. После этого, по словам представителя ведомства, спортсмен прошел необходимые медицинские процедуры, а возникшее легкое покраснение «помазали зеленкой, и оно уже заживает».
4 марта адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что Кокорину около 10 дней назад во время медицинского осмотра в СИЗО при лечении электрофорезом предположительно сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, после чего спортсмен стал жаловаться на загноение конечности. В свою очередь защита футболиста потребовала допустить к Кокорину других, более квалифицированных врачей.
В тот же день представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков опроверг эту информацию, сообщив, что нападающий не получал ожогов. По его словам, была проведена проверка, «в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции у Александра Кокорина отмечалось незначительное покраснение кожи». Цыганков уточнил, что на данный момент жалоб на здоровье у спортсмена нет и он по-прежнему посещает спортивный зал «Бутырки».
17 февраля ФСИН объявила, что планирует создать на территории каждого российского следственного изолятора площадки для спортивных игр, например футбола и волейбола. Стартовал проект 14 февраля, когда был проведен футбольный матч в московском СИЗО «Бутырка». В игре принял участие находящийся под арестом полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Футболист «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца 11 октября 2018 года. 18 декабря Мосгорсуд принял решение, что они останутся в СИЗО до 8 февраля. По версии правоохранителей, Кокорин и Мамаев устроили в начале октября в столице две драки — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В результате их действий пострадали несколько человек.