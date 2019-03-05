Замглавы ФСИН похвалил Мамаева за занятия спортом и пожурил Кокорина за лень

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко 5 марта сообщил, что проблемы с ногой у нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, который ранее пожаловался адвокату на ожоги и боли после лечения в СИЗО, связаны лишь с тем, что спортсмен мало двигается и «усиленно набирает вес». Накануне адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подопечного после электрофореза была обожжена нога, которая стала гноиться. В ходе проверки, устроенной ФСИН, выяснилось, что у футболиста на ноге было лишь небольшое покраснение. Максименко также отметил, что у другого арестованного футболиста, Павла Мамаева, таких проблем нет, потому что он занимается физкультурой и активно двигается.



