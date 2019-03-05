Компания Google вернула на карты российский Крым

Представители корпорации Google 5 марта заявили, что ошибка с некорректным отображением Крыма, которая появлялась на некоторых локальных картах, исправлена. Ранее Госдума предупредила представителей цифрового гиганта, что обратится в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, если компания не исправит ошибку.





«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы компании.





Представители интернет-гиганта сообщили, что они прилагают все усилия для того, чтобы объективно отображать на своих картах спорные территории. «Там, где у нас есть локальные версии Google Maps, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — добавили представители цифрового гиганта.