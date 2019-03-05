Компания Google вернула на карты российский Крым

Представители корпорации Google 5 марта заявили, что ошибка с некорректным отображением Крыма, которая появлялась на некоторых локальных картах, исправлена. Ранее Госдума предупредила представителей цифрового гиганта, что обратится в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, если компания не исправит ошибку.
«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы компании.
Представители интернет-гиганта сообщили, что они прилагают все усилия для того, чтобы объективно отображать на своих картах спорные территории. «Там, где у нас есть локальные версии Google Maps, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — добавили представители цифрового гиганта.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 24 января предложил комитету по безопасности нижней палаты вызвать на беседу представителей руководства компании Google, чтобы те объяснили, почему Крым отмечается на картах компании как территория Украины. В свою очередь, директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич заверила, что ошибка будет обязательно исправлена и связана она лишь с техническими проблемами. Никакого политического подтекста, по ее словам, в этом нет.
В июле 2018 года компания Google признала, что название части Крымского моста со стороны города Керчь на украинском языке («Кримський мiст») в сервисе Google Maps (Google-картах) — некорректное, и пообещала исправить ситуацию. При этом часть моста названа на русском; все остальные топонимы в Крыму также обозначены на русском языке.