Более 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

Более 124 тысяч жителей Новороссийска лишились электроснабжения из-за повреждения масляного выключателя на трансформаторе, сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России. Из-за повреждения началось возгорание, его ликвидировали работники подстанции «Кирилловская».
«5 марта в 16:32… действием защит отключились первая и вторая системы шин... Причина — повреждение выключателя МВ 110 киловольт <...> трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности», — цитирует сообщение Министерства энергетики ТАСС.
В группе «Новороссийск Today» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию, на которой запечатлен дым на подстанции.
Позднее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили «Интерфаксу», что по состоянию на 18:50 мск электроснабжение в Новороссийске восстановили.
В пресс-службе филиала ПАО «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» сказали, что треть абонентов были подключены к сетям в течение 40 минут после сбоя. «Повреждение на подстанции технологическое, носит локальный характер, оно было оперативно выявлено, ведутся восстановительные работы», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
На сайте администрации Новороссийска говорится, что все социальные объекты города «используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме». Местные СМИ писали, что город был полностью обесточен, на дорогах не работали светофоры и встал электротранспорт.
По информации ТАСС, в Новороссийске проживают более 273 тысяч человек.