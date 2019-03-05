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Более 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии
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Более 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

В Минэнерго сообщили, что граждане лишились электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе

В Минэнерго сообщили, что граждане лишились электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе
Фото: © vk.com / novorosstoday

Более 124 тысяч жителей Новороссийска лишились электроснабжения из-за повреждения масляного выключателя на трансформаторе, сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России. Из-за повреждения началось возгорание, его ликвидировали работники подстанции «Кирилловская».


«5 марта в 16:32… действием защит отключились первая и вторая системы шин... Причина — повреждение выключателя МВ 110 киловольт <...> трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности», — цитирует сообщение Министерства энергетики ТАСС.


В группе «Новороссийск Today» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию, на которой запечатлен дым на подстанции.



Позднее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили «Интерфаксу», что по состоянию на 18:50 мск электроснабжение в Новороссийске восстановили.


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В пресс-службе филиала ПАО «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» сказали, что треть абонентов были подключены к сетям в течение 40 минут после сбоя. «Повреждение на подстанции технологическое, носит локальный характер, оно было оперативно выявлено, ведутся восстановительные работы», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.


На сайте администрации Новороссийска говорится, что все социальные объекты города «используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме». Местные СМИ писали, что город был полностью обесточен, на дорогах не работали светофоры и встал электротранспорт.


По информации ТАСС, в Новороссийске проживают более 273 тысяч человек.


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