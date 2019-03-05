Более 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

В пресс-службе филиала ПАО «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» сказали, что треть абонентов были подключены к сетям в течение 40 минут после сбоя. «Повреждение на подстанции технологическое, носит локальный характер, оно было оперативно выявлено, ведутся восстановительные работы», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.





На сайте администрации Новороссийска говорится, что все социальные объекты города «используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме». Местные СМИ писали, что город был полностью обесточен, на дорогах не работали светофоры и встал электротранспорт.





По информации ТАСС, в Новороссийске проживают более 273 тысяч человек.