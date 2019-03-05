Питерская пенсионерка внезапно оказалась владелицей многомиллиардных активов

74-летняя жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова, живущая в однокомнатной квартире, не подозревая об этом, оказалась владелицей сотен квадратных метров недвижимости, включая конгрессно-выставочный зал «Экспофорум», а также бизнеса с оборотом в 10 миллиардов рублей в год. Как пишет «Фонтанка», в деле замешаны высокие чины, работающие в «Газпроме».
Согласно расследованию издания, после изучения выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Федеральной налоговой службы (ФНС) выяснилось, что на Дубленникову записано несколько компаний (например, АО «Инвестгруп»), а также объекты недвижимости, среди которых присутствуют питерские торговые и выставочные центры. Часть из них арендуется структурами «Газпрома». Также Дубленникова владеет активами, связанными с оформительским и гостиничным бизнесом. Все они приносят баснословную прибыль, отмечает «Фонтанка», вместе с тем отмечая, что многочисленные объекты недвижимости могли быть построены на заемные деньги, однако на данный момент нельзя установить имя кредитора.
К примеру, пишет «Фонтанка», кадастровая стоимость десятков гектаров территории конгресс-центра «Экспофорум», которая оформлена на пенсионерку, составляет, по данным издания, примерно около 10 миллиардов рублей. Однако, как уточняет «Фонтанка», если раньше «Газпром» частично как-то был связан с «Экспофорумом», то на данный момент он не имеет к центру и выставкам ни малейшего отношения.
По сведениям «Фонтанки», за 2017 год чистая прибыль от всех активов, которые записаны на пожилую женщину, составила несколько сотен миллионов рублей. В то же время кредитная нагрузка у записанных на Дубленникову фирм не менее впечатляющая, сообщает издание. Например, по сведениям «Фонтанки», только у двух фирм, а именно «Конгресс-Арены» и «Экспо-холла», краткосрочная и долгосрочная задолженность в конце 2017 года достигла 36 миллиардов рублей.
В интервью изданию пенсионерка усомнилась в том, что владеет столь огромным состоянием, однако подтвердила, как уточняет издание, свое знакомство Еленой Машедо, которая является главой большинства записанных на Дубленникову компаний. По данным «Фонтанки», Машедо связана с большинством важных фигур в структуре «Газпрома». Дубленникова, в свою очередь, проживает, как отмечает «Фонтанка», очень скромно в однокомнатной квартире.
Машедо, как и Дубленникова, комментировать изданию ситуацию отказались. Вместе с тем, по данным «Фонтанки», пенсионерка знакома не только с Машедо, но и с начальником производственного управления «Газпром межрегионгаз» Олегом Любимовым, который на нее когда-то работал.
Еще одним человеком, который связан, по данным издания, с Машедо, Любимовым и «Газпромом», стала Наталия Коноваленко, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром межрегионгаза». По сведениям издания, Коноваленко контролирует все финансовые потоки от продажи внутри РФ газа и нефти более чем на 880 миллиардов рублей, а также сотен других компаний, входящих в контур «Межрегионгаза». В своем расследовании «Фонтанка» особо подчеркнула, что список проживающих в бизнес-центрах, записанных на Дубленникову — из списка этих компаний.