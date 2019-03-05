Питерская пенсионерка внезапно оказалась владелицей многомиллиардных активов

74-летняя жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова, живущая в однокомнатной квартире, не подозревая об этом, оказалась владелицей сотен квадратных метров недвижимости, включая конгрессно-выставочный зал «Экспофорум», а также бизнеса с оборотом в 10 миллиардов рублей в год. Как пишет «Фонтанка», в деле замешаны высокие чины, работающие в «Газпроме».





Согласно расследованию издания, после изучения выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Федеральной налоговой службы (ФНС) выяснилось, что на Дубленникову записано несколько компаний (например, АО «Инвестгруп»), а также объекты недвижимости, среди которых присутствуют питерские торговые и выставочные центры. Часть из них арендуется структурами «Газпрома». Также Дубленникова владеет активами, связанными с оформительским и гостиничным бизнесом. Все они приносят баснословную прибыль, отмечает «Фонтанка», вместе с тем отмечая, что многочисленные объекты недвижимости могли быть построены на заемные деньги, однако на данный момент нельзя установить имя кредитора.





К примеру, пишет «Фонтанка», кадастровая стоимость десятков гектаров территории конгресс-центра «Экспофорум», которая оформлена на пенсионерку, составляет, по данным издания, примерно около 10 миллиардов рублей. Однако, как уточняет «Фонтанка», если раньше «Газпром» частично как-то был связан с «Экспофорумом», то на данный момент он не имеет к центру и выставкам ни малейшего отношения.