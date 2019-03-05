Британский посол: Лондон готов стабилизировать отношения с Москвой

Посол Великобритании в России Лори Бристоу 5 марта сообщил в интервью телеканалу Sky News о том, что Лондон готов стабилизировать отношения с Москвой, несмотря на скандал с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также посол отметил, что действия в Солсбери не останутся безнаказанными.





«Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения [России и Великобритании]. Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности и поддержания мира как у постоянных членов совета безопасности ООН, но у нас также есть серьезные интересы, которые выходят за рамки сотрудничества между правительствами», — сообщил посол. Выдержки из его интервью были опубликованы в Twitter посольства.