Британский посол: Лондон готов стабилизировать отношения с Москвой

Посол Великобритании в России Лори Бристоу 5 марта сообщил в интервью телеканалу Sky News о том, что Лондон готов стабилизировать отношения с Москвой, несмотря на скандал с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также посол отметил, что действия в Солсбери не останутся безнаказанными.
«Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения [России и Великобритании]. Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности и поддержания мира как у постоянных членов совета безопасности ООН, но у нас также есть серьезные интересы, которые выходят за рамки сотрудничества между правительствами», — сообщил посол. Выдержки из его интервью были опубликованы в Twitter посольства.
Между тем, сообщил Бристоу, международное сообщество по-прежнему придерживается мнения, что отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» является серьезным нарушением, за которым последует обязательный ответ. «Мы пытаемся дать понять, что действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам имеют последствия», — подчеркнул дипломат.
26 февраля Бристоу вновь поднимал вопрос стабилизации отношений между Великобританией и Россией. По его словам, работе над этим посольство посвятит ближайшие несколько месяцев, отметив, что российская сторона тоже настроена весьма дружелюбно. По мнению дипломата, примером улучшения отношений между странами стала недавняя встреча замминистра иностранных дел России Владимира Титова с министром по делам Европы сэром Аланом Дунканом.
22 марта 2018 года Лори Бристоу провел в Москве брифинг с участием представителей других посольств, посвященный делу Сергея Скрипаля. Он заявил, что в Великобритании не сомневаются в причастности России, которая устраивает «двухчасовые марафоны личных оскорблений, лжи и дезинформации», пытаясь доказать свою непричастность к инциденту. Британские СМИ утверждали, что несмотря на грозную риторику официальных лиц, в Лондоне всерьез опасаются возможного разоблачения британских шпионов, которые работали в посольстве в Москве.
12 сентября Владимир Путин заявил, что знает, кто такие Петров и Боширов, и что они не причастны к попытке убийства Скрипаля. Он также призвал их дать интервью СМИ, чтобы они могли озвучить свою версию событий. 13 сентября Боширов и Петров в интервью RT сообщили, что являются «бизнесменами средней руки» и действительно были в Солсбери в начале марта, но не с целью убийства Скрипаля, а чтобы посмотреть местную достопримечательность — огромный собор.