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Трамп продлил санкции против режима Мадуро
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Трамп продлил санкции против режима Мадуро

Ситуация в Венесуэле угрожает внешней политике США, сообщается в меморандуме

Президент США Дональд Трамп подписал 5 марта меморандум о продлении санкций против Венесуэлы, которую возглавляет президент Николас Мадуро. Санкции были приняты в марте 2015 года правительством экс-президента Барака Обамы и после этого каждый год продлевались. В документе сообщается, что ситуация в Венесуэле угрожает не только национальной безопасности, но и внешней политике США.


«Ситуация в Венесуэле продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине я считаю необходимым продлить … режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией Венесуэле», цитирует РИА Новости документ.


Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

Ограничительные меры были приняты еще в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма 4 марта 2019

Накануне, 4 марта, Дональд Трамп продлил санкции, введенные в 2014 году экс-президентом Бараком Обамой против России из-за ситуации на Украине. В частности, речь идет о санкциях в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, мешают развитию демократических процессов на Украине. Президент указал на необходимость ограничений действий России, которые, по его мнению, несут угрозу для безопасности США.


Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу после побега

Лидер оппозиции, нарушив запрет на выезд из страны, посетил несколько государств, выступающих на его стороне 4 марта 2019

В конце феврале глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью, которую пыталась ввезти в страну оппозиция, использовались с целью доставки элементов для изготовления оружия. У властей Венесуэлы также есть информация о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе, добавил министр. 12 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес говорила, что гуманитарная помощь из США — это «загрязненная и отравленная химикатами еда, она представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население» Венесуэлы.


Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса заявил, что в качестве врио занимает пост президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.


30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и заявил ему о своей поддержке. До этого о признании Гуайдо в качестве врио главы страны заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро. 