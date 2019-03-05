Трамп продлил санкции против режима Мадуро

Президент США Дональд Трамп подписал 5 марта меморандум о продлении санкций против Венесуэлы, которую возглавляет президент Николас Мадуро. Санкции были приняты в марте 2015 года правительством экс-президента Барака Обамы и после этого каждый год продлевались. В документе сообщается, что ситуация в Венесуэле угрожает не только национальной безопасности, но и внешней политике США.
«Ситуация в Венесуэле продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине я считаю необходимым продлить … режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией Венесуэле», — цитирует РИА Новости документ.
Накануне, 4 марта, Дональд Трамп продлил санкции, введенные в 2014 году экс-президентом Бараком Обамой против России из-за ситуации на Украине. В частности, речь идет о санкциях в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, мешают развитию демократических процессов на Украине. Президент указал на необходимость ограничений действий России, которые, по его мнению, несут угрозу для безопасности США.
В конце феврале глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью, которую пыталась ввезти в страну оппозиция, использовались с целью доставки элементов для изготовления оружия. У властей Венесуэлы также есть информация о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе, добавил министр. 12 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес говорила, что гуманитарная помощь из США — это «загрязненная и отравленная химикатами еда, она представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население» Венесуэлы.
Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса заявил, что в качестве врио занимает пост президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.
30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и заявил ему о своей поддержке. До этого о признании Гуайдо в качестве врио главы страны заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро.