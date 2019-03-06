В Генштабе РФ сочли нецелесообразным отказ от призыва на срочную службу

Полный отказ от призыва на военную службу нецелесообразен в ближайшей и долгосрочной перспективах, несмотря на нарастающее число солдат-контрактников. Отменить срочную службу не представляется возможным из-за необходимости увеличивать мобилизационный ресурс, а также по финансовым возможностям России, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда».
«С учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — подчеркнул Бурдинский.
Соотношение контрактников к призывникам в 2018 году составило 1,7 к 1 — по контракту служили более 350 тысяч человек, срочную службу проходили около 205 тысяч человек, отметил генерал-лейтенант. В то же время за последние годы сократилось число желающих уклониться от военной службы — по словам Бурдинского, в 2018 году их было более чем втрое меньше, чем в 2012 году.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце прошлого года заявил, что армия достигла «оптимальной численности» призывников и больше не проводит «призывных кампаний». «Сейчас это просто призыв», — сказал тогда министр. По его словам, такой уровень призыва будет сохраняться как минимум до 2025 года. За этот же срок численность контрактников в российской армии должна возрасти до 475 тысяч человек.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что около 135 тысяч молодых людей призывного возраста получают освобождение от срочной военной службы из-за проблем с нарушением питания. По мнению генерал-майора медицинской службы Александра Фисуна, одна из причин появления лишнего веса у юношей призывного возраста — несбалансированное питание и увлечение фастфудом.