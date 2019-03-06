Сенаторы США предложили закончить американскую кампанию в Афганистане

Американские сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл внесли в Конгресс США законопроект, который должен «закончить самую продолжительную войну Соединенных Штатов» — военную кампанию в Афганистане. По мнению авторов инициативы, война давно превратилась из борьбы с терроризмом в попытки перестроить Афганистан. Организаторы атаки 11 сентября 2001 года давно пойманы и казнены, а их организация «Аль-Каида»* практически уничтожена, заявил Пол в интервью изданию Independent Journal Review (IJR).
Свой план прекратить афганскую кампанию авторы так и назвали: AFGHAN, что расшифровывается как «American Forces Going Home After Noble» («Американские войска доблестно возвращаются домой»). Проект предполагает полное выведение войск США из Афганистана и соответствующее изменение в бюджете Соединенных Штатов — по мнению авторов инициативы, на поддержание американских военных в Афганистане уходит около 50 миллиардов долларов ежегодно.
«Я поддержал начало войны с Афганистаном в 2001 году, чтобы атаковать тех, кто скрывал у себя террористов, устроивших [теракт] 11 сентября, и тех, кто помогал эту атаку организовать. Но прошли многие годы, и мы закончили эту миссию. Мы начали строить там государство и тратим на это 50 миллиардов долларов в год. Надо понимать, когда можно объявить о своей победе и закончить войну. Я думаю, мы все можем согласиться — время давно уже настало», — заявил Пол.
По словам сенатора, если законопроект будет принят, то более чем три миллиона американских солдат, воевавших в Афганистане, смогут получить «победный бонус» в размере 2,5 тысячи долларов. Другие сэкономленные средства пойдут на внутренние нужды США, считает законотворец. «Время строить там [в Афганистане] закончилось. Пора строить здесь [в США]», — сослался Пол на слова президента США Дональда Трампа, который также ранее заявлял, что Соединенные Штаты должны серьезно уменьшить свое присутствие на Ближнем Востоке.
Военная кампания США в Афганистане продолжается с октября 2001 года и является самой длинной в истории Соединенных Штатов. По данным IJR, она обошлась государству в шесть триллионов долларов. На войне погибли более трех тысяч американцев, еще около 20 тысяч получили ранения. Причиной ввода войск в Афганистан стала атака боевиков из организации «Аль-Каида»* на Всемирный торговый центр в США — террористы захватили пассажирские самолеты и вогнали их в два небоскреба торгового центра. Лидер боевиков Усама бен Ладен, стоявший за планом атаки, был пойман военными США в 2011 году и вскоре казнен.
Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил, что американская кампания в Сирии закончена, поскольку террористические организации в стране «полностью побеждены». В связи с этим глава Белого дома начал процедуру вывода войск США из Сирии. Позднее стало известно, что вывод войск будет неполным — на территории страны останется миротворческий контингент из 200 военных.
*«Аль-Каида» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.