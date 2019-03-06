Сенаторы США предложили закончить американскую кампанию в Афганистане

Свой план прекратить афганскую кампанию авторы так и назвали: AFGHAN, что расшифровывается как «American Forces Going Home After Noble» («Американские войска доблестно возвращаются домой»). Проект предполагает полное выведение войск США из Афганистана и соответствующее изменение в бюджете Соединенных Штатов — по мнению авторов инициативы, на поддержание американских военных в Афганистане уходит около 50 миллиардов долларов ежегодно.





«Я поддержал начало войны с Афганистаном в 2001 году, чтобы атаковать тех, кто скрывал у себя террористов, устроивших [теракт] 11 сентября, и тех, кто помогал эту атаку организовать. Но прошли многие годы, и мы закончили эту миссию. Мы начали строить там государство и тратим на это 50 миллиардов долларов в год. Надо понимать, когда можно объявить о своей победе и закончить войну. Я думаю, мы все можем согласиться — время давно уже настало», — заявил Пол.





По словам сенатора, если законопроект будет принят, то более чем три миллиона американских солдат, воевавших в Афганистане, смогут получить «победный бонус» в размере 2,5 тысячи долларов. Другие сэкономленные средства пойдут на внутренние нужды США, считает законотворец. «Время строить там [в Афганистане] закончилось. Пора строить здесь [в США]», — сослался Пол на слова президента США Дональда Трампа, который также ранее заявлял, что Соединенные Штаты должны серьезно уменьшить свое присутствие на Ближнем Востоке.