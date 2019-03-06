Южнокорейский суд приговорил российских моряков к реальным срокам

Суд в Южной Корее приговорил пятерых российских моряков с судна «Палладий» к реальным срокам тюремного заключения за незаконный выход из порта и сопротивление при задержании. Судовладелец получил 2,5 года тюрьмы, капитан — год, еще трое моряков осудили на 10 месяцев заключения. По словам российского консула в Пусане Романа Быкова, приговор вступит в силу через неделю, до этого момента моряки имеют право подать апелляцию.





«Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — приводит ТАСС комментарий дипломата.





Быков отметил, что сотрудники консульства планируют как можно скорее нанести визит россиянам, сейчас находящимся в следственном изоляторе. Пока неизвестно, будут ли моряки подавать апелляцию — для этого у них есть неделя до вступления приговора в силу.