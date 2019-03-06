Спутник обнаружил восстановление ракетного полигона в КНДР

По информации собеседников Yonhap, ремонт включал в себя замену крыши и стены одного из зданий на объекте. Источники отметили, что до недавнего времени на полигоне действительно происходили демонтажные работы, однако, по последним данным, работники Тончхан-ни начали восстанавливать работоспособность полигона.





Beyond Parallel опубликовал ряд снимков объекта, на которых видны конструкторские краны и частично восстановленные здания и постройки. По словам сотрудников центра Джозефа Бермудеза и Виктора Ча, фотографии были сделаны 2 марта этого года — через два дня после резко прервавшегося саммита КНДР и США в Ханое. Полигон оснащен технологиями, которые можно в равной степени использовать для запуска спутников и межконтинентальных ракет, отметили в центре.





Исследователи из 38 North также выложили свои фотографии, на которых отмечены проведенные КНДР работы. Аналитики подчеркнули, что активность на объекте возобновилась впервые за семь месяцев — последний раз работы там проводились в августе прошлого года.





Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал КНДР сменить свою позицию по денуклеаризации и пойти на компромисс с Вашингтоном. В противном случае северокорейская сторона может стать целью еще более жестких санкций, считает он. «Если [Пхеньян] не продолжит работу по денуклеаризации... президент Трамп ясно сказал... они не получат освобождения от сокрушительных экономических санкций, которые были введены против них. В реальности, мы даже изучаем вопрос усиления этих санкций», — заявил он в интервью Fox News.